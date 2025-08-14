Menü Kapat
29°
Yaşam
Editor
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgasında kan aktı: Ağır yaralılar var!

Rize'de mülk sahibiyle kiracısı arasında çıkan, maddi anlaşmazlığın neden olduğu silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Engindere Mahallesi'nde yaşanan olayda, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi...

Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgasında kan aktı: Ağır yaralılar var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
20:33
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
20:35

'de mal sahibi ile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay, Rize merkeze bağlı Engindere Mahallesi Murat Çalışkan Sokak'ta saat 15.00 sıralarında bir işletmede meydana geldi.

Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgasında kan aktı: Ağır yaralılar var!

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre mal sahibi ile kiracı arasında maddi bir konudan dolayı çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü olayda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada R.Ç., Y.K., S.K. ve D.H. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgasında kan aktı: Ağır yaralılar var!

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

