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Sigara içenler dikkat! Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Artık vatandaşa da ceza geliyor

Sağlık Bakanlığı, sigarayla mücadelede yeni bir aşamaya geçti. Kapalı alanda sigara kullanımına karşı yeni uygulama kararı alındı. Buna göre artık sadece işletmelere değil, sigara içen bireylere de ceza uygulanacak.

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Sigara içenler dikkat! Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Artık vatandaşa da ceza geliyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:00

tarafından başlatılan ‘Dumansız Türkiye Kampanyası' ve sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla sigara kullanımını azaltmaya dair uygulamalar getirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, ‘Dumansız Türkiye Kampanyası' kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Demirkol, 2025 yılı içerisinde yapılan çapraz denetimlerde 4 bine yakın cezai işlem uygulandığını belirtti. Denetimlerde artık sadece işletmeler değil, kapalı alanda sigara içen bireyler de cezalandırılacak.

Sigara içenler dikkat! Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Artık vatandaşa da ceza geliyor

EKİPLER DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Demirkol, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle denetimlerin artırıldığını kaydetti. 1000’e yakın ekip kapalı alanlarda pasif sigara maruziyetini önlemek için görev yaparken, uygulamada, 4207 sayılı Tütün Kontrolü Kanunu çerçevesinde kurallara uymayanlara karşı idari yaptırımlar uygulanıyor.

Sigara içenler dikkat! Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Artık vatandaşa da ceza geliyor

YENİ HEDEF: 1000 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ

Demirkol, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 1000’e yakın sigara bırakma polikliniği açmayı hedeflediklerini söyledi. Şu ana kadar 700’den fazla poliklinik faaliyete geçti, sadece son 3 ayda 150 yeni merkez açıldı. Polikliniklerde, sigarayı bırakmak isteyen bireyler uzman hekimler tarafından ücretsiz destek alabiliyor.

Sigara içenler dikkat! Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Artık vatandaşa da ceza geliyor

E-SİGARA VE ‘PUFF’ ÜRÜNLERİNE SIKI TAKİP

Denetimler sadece klasik sigara ile sınırlı değil. Elektronik sigara, puff ve benzeri ürünlerin yasa dışı satışına karşı da kolluk kuvvetleriyle birlikte eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. Bu ürünlerin tespiti halinde yasal işlem ve el koyma işlemleri uygulanacak.

Sigara içenler dikkat! Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Artık vatandaşa da ceza geliyor

HER YIL 100 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Demirkol, sigaranın Türkiye’de her yıl 100 bine yakın can aldığını belirterek şu uyarıyı yaptı: “Dünya genelinde 8 milyon kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu ölümler önlenebilir. Sigara, aslında her yıl tekrarlayan büyük bir pandemidir. Hedefimiz, tertemiz havasıyla dumansız bir Türkiye inşa etmek.”

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ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#Dumansız Türkiye Kampanyası
#Sigara Kullanımı
#Tütün Kontrolü Kanunu
#Sigara Bırakma
#E-sigara
#Puff
#Gündem
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