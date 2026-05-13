Sigara için tarihi yasa taslağı! 100 katı ceza yolda, tarih verildi

Sağlık Bakanlığı’nın sigara ve tütün kullanımının önüne geçmek için 41 maddelik yeni yasa taslağı Meclis gündemine geliyor. AK Parti, hazırlanan yeni tütün yasağı taslağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmaya hazırlanıyor.

100 KATI CEZA YOLDA

2028 yılına kadar hayata geçmesi planlanan taslak ile tütünle mücadelede yeni bir dönemin kapısı aralanacak, cezalar ise yüz kart artırılacak. Taslak metne göre kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezaları tutarlarının 100 katına kadar artırılması öngörülüyor. 2026 itibarıyla yasaklı alanlarda tütün ve tütün mamulleri tüketenlere 1764 TL-5 bin TL arasında, işletmelere ise 24 bin 440 TL- 122 bin 660 TL arasında ceza kesilebiliyor.

NAKİTLE ALIM DÖNEMİNE SON

AK Parti tarafından Meclis’e taşınma hazırlığındaki yasa taslağına göre 18 yaşından küçüklerin sigaraya erişiminin etkin biçimde engellenmesi için, sigara satışı yalnızca elektronik ortamda yapılacak. Nakitle alım dönemi sona erecek. Öncelikli amaç ise 1 Ocak 2040 tarihinde satışı tamamen sona erdirmek.

ÖZEL TÜKETİM ALANI

Öte yandan hazırlanan yasa taslağına göre sigara içmek isteyenler için özel tüketim alanları oluşturulacak ve çocukların bu alanlara girmesi yasaklanacak. Yasaklar yalnızca geleneksel ürünler için değil, masum gibi gösterilen elektronik ürünler için de geçerli olacak.

KAFE VE RESTORANLARIN AÇIK ALANLARINA SIKI DENETİM

Tütün tüketiminin kamusal alanlardaki etkilerini asgari düzeye indirmeyi amaçlayan düzenleme, sosyal hayatta da köklü değişimleri beraberinde getiriyor.

Mevcut kısıtlamaların ötesine geçilerek restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerin açık alanlarında sigara içilmesi büyük ölçüde sınırlandırılacak.

Mekanların sadece yüzde onluk kısımları özel sigara içme alanı olarak ayrılabilecek ve bu bölgelere işletme tarafından hiçbir şekilde yiyecek, içecek servisi veya garson hizmeti sunulmayacak.

“Sigara satışında nakit ödemenin yasaklanması, reklamı önlemek için sigaraların tek tipte olma zorunluluğu ve sigaraların müşterice doğrudan erişilemeyecek kapalı dolaplarda sunulması” gibi 3 kritik düzenlemenin 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

‘JAPONYA’ MODELİ İÇİN İLK SİNYAL

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, sigara tüketiminin önüne geçilmesi için Türkiye'de de Japonya gibi kimlikle sigara satılması yönünde çalışmalarının olduğunu duyurmuştu. Birinci “Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” demişti.