Sağlık Bakanlığı tarafından sigara tüketime karşı koruyucu önlemler günden güne artırılıyor. Bu kapsamda sigara satışına yönelik yeni bir düzenlemenin de ilk sinyali kısa süre önce verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sigarada kimlik dönemi! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı: Japonya örnek alınacak Sağlık Bakanlığı, sigara tüketimine karşı koruyucu önlemleri artırma kapsamında, sigara satışına yönelik yeni düzenlemeler planlarken, Türkiye'de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin 1028 dolar olduğu belirtildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'de de Japonya gibi kimlikle sigara satılması yönünde çalışmalarının olduğunu kaydetti. Türkiye'de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin 1028 dolar olduğu ve tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğu ifade edildi. Sigaradan kaynaklanan yangın hasarının 4 milyar lira, sigaranın yol açtığı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğu belirtildi. Avrupa'da yapılan bir ankete göre ilk deneme yaşının 12 yaşın altına düştüğü ve 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55'inin sigaraya ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilenme sonucu hayatını kaybettiği ve dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25'inin sigaradan sorumlu olduğu belirtildi. Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğu ve sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı.

SİGARA İÇEN BİR KİŞİNİN MALİYETİ 1028 DOLAR

Erzurum’da düzenlenen MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi’nde gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'de de Japonya gibi kimlikle sigara satılması yönünde çalışmalarının olduğunu kaydetti. Türkiye’de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin 1028 dolar olduğuna dikkat çeken Şuayip Birinci, tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Birinci, açıklamasında sigaradan kaynaklanan yangın hasarının 4 milyar lira olduğuna, sigaranın yol açtığı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Birinci, sigara satışlarında yeni düzenleme yapılacağına dair ipuçları verdi ve "Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” ifadelerini kullandı.

İLK DENEME YAŞI 12’NİN ALTINA DÜŞTÜ

Bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade eden Birinci, 37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğü bilgisini verdi.

HER YIL 7 MİLYON KİŞİ TÜTÜN YÜZÜNDEN ÖLÜYOR

Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini belirten Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25’inin sigaranın sorumlu olduğunu ifade etti. Türkiye'de her yüz çocuktan 44’ünün sigara dumanına maruz kaldığına dikkat çeken Birinci, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunun altını çizdi.

EN UCUZ SİGARA KONUSUNDA DA ÖNDEYİZ

Türkiye’nin sigara fiyatı en ucuz ülkeler arasında olduğunu belirten Birinci, şöyle konuştu:

Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108’inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor.

“JAPONLAR ARTIK SİGARAYI KİMLİKLE VERİYOR”

Elektronik sigaranın zararlarına dikkat çeken Birinci “Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” diye konuştu.