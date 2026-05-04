Sigarada kimlik dönemi! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı: Japonya örnek alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından sigara tüketime karşı koruyucu önlemler günden güne artırılıyor. Bu kapsamda sigara satışına yönelik yeni bir düzenlemenin de ilk sinyali kısa süre önce verildi.
Erzurum’da düzenlenen MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi’nde gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'de de Japonya gibi kimlikle sigara satılması yönünde çalışmalarının olduğunu kaydetti. Türkiye’de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin 1028 dolar olduğuna dikkat çeken Şuayip Birinci, tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğunu söyledi.
Birinci, açıklamasında sigaradan kaynaklanan yangın hasarının 4 milyar lira olduğuna, sigaranın yol açtığı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Birinci, sigara satışlarında yeni düzenleme yapılacağına dair ipuçları verdi ve "Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” ifadelerini kullandı.
Bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade eden Birinci, 37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğü bilgisini verdi.
Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini belirten Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25’inin sigaranın sorumlu olduğunu ifade etti. Türkiye'de her yüz çocuktan 44’ünün sigara dumanına maruz kaldığına dikkat çeken Birinci, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunun altını çizdi.
Türkiye’nin sigara fiyatı en ucuz ülkeler arasında olduğunu belirten Birinci, şöyle konuştu:
Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108’inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor.
Elektronik sigaranın zararlarına dikkat çeken Birinci “Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” diye konuştu.