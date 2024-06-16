Sigara izmaritinden çıkan yangında 38 ton buğday kül oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 23:53 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 00:01
Edirne'deki 20 bin dönüm alanda çıkan yangında yaklaşık olarak 38 ton buğday küle döndü.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü ile Subaşı beldesi arasında bulunan bir tarlada meydana gelen yangın, yaklaşık 20 bin dönümlük ekili alanı etkiledi ve 38 dönüm buğday tamamen küle döndü.
Yangının ilk incelemelere göre sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlenirken, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı tespit edildi.
Yanındaki tarlalara da sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınabildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı