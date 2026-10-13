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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 03:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 03:35

Sigara satışında yaş kontrolü QR kodla yapılacak

18 yaşından küçüklere sigara satışının önlenmesi amacıyla hayata geçirilecek yaş kontrolü uygulaması QR kod ile yapılacak. T.C. kimlik numarasıyla eşleşen QR kod, sigara alacak kişinin 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösterecek. Satıcılar kişisel bilgileri ise göremeyecek.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Sigara satışında yaş kontrolü QR kodla yapılacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 03:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 03:35

ve AK Parti Grup Başkanlığının üzerinde çalıştığı sağlık düzenlemesi kapsamında planlanan sigara satışlarında sisteminin nasıl olacağı merak konusu oldu.

Satış noktalarının 18 yaşından küçüklere satış yapmasını engellemek amacıyla tütün ürünü satış noktalarında tütün ürünü satın alan kişilerin yaşlarını kontrol edebilmek amacıyla Japonya, Güney Kore örneklerinde olduğu gibi elektronik sistem veya cihazlar ile tütün ürünü satışı yapılacak.

Kanun teklifi taslağında, 2017 yılında yapılan Küresel Gençlik Tütün Araştırması sonucunda 13-15 yaş grubundaki hâlen sigara kullanan öğrencilerin yüzde 73,3’ünün 18 yaşını doldurmadığı hâlde market, bakkal gibi yerlerden rahatlıkla sigara satın alabildiği ifade edildi.

QR DENETLEMESİ

Teklifin taslağında üzerinde durulan modele göre, ilgili kamu otoritesi tarafından oluşturulan QR kod alıcının telefonuyla okutulacak, sistem yalnızca kişinin “T.C. Kimlik Numarası” ile eşleşecek ve kişinin 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösterecek. Yeni sistem üzerinden satıcıya kişinin adı, tam yaşı ve diğer kişisel bilgileri aktarılmadan yaş kontrolü yapılabilecek.

Uygulamanın hem market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında hem de internet üzerinden yapılan satışlarda devreye alınması değerlendiriliyor.

BİR YILLIK UYUM SÜRECİ

Tütün ürünü satış noktalarında tütün ürünü satın alan kişilerin yaşlarını ve günlük olarak alabilecekleri tütün ürünü miktarını denetlemek amacıyla oluşturulacak elektronik sistemin geliştirilerek bir yıl içinde uygulamaya alınması öngörülüyor. Elektronik sisteme ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

ETİKETLER
#Sağlık Bakanlığı
#kimlik doğrulama
#sigara satışı
#Ak Parti Grup Başkanlığı
#Tütün Ürünü
#Gündem
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