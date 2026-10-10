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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 13:26

Sigara satışında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor

Sağlık Bakanlığı sigara kullanımını azaltmak ve çocukları korumak amacıyla yeni yasal kısıtlamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına yönelik yeni düzenlemenin birkaç hafta içerisinde TBMM'ye sunulacağını duyurdu. Memişoğlu düzenlemeyle birlikte sigara satışında T.C. kimlik numarası şartı getirileceğini belirtti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Sigara satışında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 13:26

Sağlık Bakanı katıldığı canı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sigara satışına yönelik yeni düzenleme birkaç hafta içerisinde 'ye sunulacağını belirten Memişoğlu,  sigara satışlarında kimlik ibrazı zorunluluğu getireceklerini ve denetimleri artıracaklarını bildirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Sigara satışında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarının kimlik numarası şartıyla yapılacağını duyurdu.
Sigara satışı kimlikle olacak.
Kimlik No şartı olacak.
İlgili kanun teklifi birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacak.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Sigara satışında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor

TC KİMLİK ŞARTI GELİYOR 

Teklifin birkaç hafta içerisinden Meclis'e sunacaklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus sigaranın görünürlüğü ve doğal, ya bu doğal mı normal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak. Onun için sigarayı görünür olmaktan çıkartmak istiyoruz ve sigarayla ilgili de, özellikle bugün, işte bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Nedir, işte okullarda, işte doğal spor yapılan alanlarda daha kısıtlamaya ve onlardan uzak görünür olmasını istiyoruz, kapalı alanlarda da. Ve bunun yanında da esas amacımız şu: belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Bu çok önemli bir şey esasında. Dünyada uygulamaları var. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da işte kafeterya da, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek. Çünkü öyle bazen oldu ki mesela, şu anda sigara içmeyenler daha mağdur arka taraflara kaldılar. Onları da düzeltiyoruz, görünür olmasından çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Sigara satışında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor

"TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 60'INA SEBEP OLUYOR"

Önce şunu ifade edeyim ki, biz her zaman insanların sağlıklı kalmasını istiyoruz. Sigara bugün baktığımız zaman tütün kullanımı maalesef Türkiye'deki ölüm sebeplerinin yüzde 60'ına yakınına sebep olan hastalıkların esas kök nedeni. Yani esasında siz tütün kullandığınız zaman bedeninize zarar veriyorsunuz. Akciğer kanseri oluyorsunuz, gırtlak kanseri oluyorsunuz. Nefes darlığınız oluyor. Hiç dişleriniz sararıyor, cildiniz kötüleşiyor, hayat kaliteniz düşüyor ve kansere yakalanma veya kalp krizi geçirme gibi birçok hastalıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Eyvahın karı yok diyoruz, esasında. Bana bir şey olmaz deniliyor veya ya ben bunu bir gün bırakacağım deniliyor.

Sigara satışında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor

"İNSANIMIZ SİGARAYI BIRAKMAK İSTİYOR"

Geçen sene Türkiye'de 160 milyar adet sigara satılmış, yani 8 milyar paket. 8 milyar ve yaklaşık bunun cirosu 20 milyarla 30 milyar dolar arasında. Bunun bir de hastalıklı da insanların canına kasteden bir tarafı da var. Şimdi biz bunu, gençlerimiz, özellikle bayanlarımız ve bunu kullanan arkadaşlarımız bırakmak istiyor. Yeşilay bir çalışma yaptı. Yüzde 80 insanımız sigarayı bırakmak istiyor. Yeni yayınladılar. Ve esasında bu konuda da toplum olarak bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorlar. Biz de bu konuda esasında bunun görünürlüğünü azaltıp, insanları ceza ve yasakla değil, daha çok gönüllü olarak bırakması için de görünürlüğü azaltmak. Bunun doğal bir şey olmadığını göstermek istiyoruz.

Sigara satışında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
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ETİKETLER
#TBMM
#kemal memişoğlu
#Tütün Ürünleri
#sigara satışı
#Kimlik Ibrazı
#Gündem
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