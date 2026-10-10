Bir zamanlar gökyüzündeydiler: Dev uçakların son hali şaşkına çevirdi

TALAN OLMUŞ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Atatürk Havalimanı'nda havadan görüntülenen Onur Air uçakları ise şirketin geçirdiği sürecin adeta fotoğrafını ortaya koydu. Görüntülerde Onur Air renklerini ve gövde üzerindeki şirket yazılarını taşıyan Airbus tipi yolcu uçağının yıllar önce yolcu taşıyan bir uçaktan geriye kalan hali dikkat çekti. Uçağın iki motorunun da yerinde olmadığı görülürken, motor yuvalarının boş olması uçağın uzun süredir operasyon dışı olduğunu ortaya koyuyor. Uçağın ön bölümündeki kokpit camlarında hasarlı ve eksik bölümler bulunurken, gövdenin ön tarafındaki kapının da açık olduğu görülüyor.

Uçağın kanatları, gövdesi ve kuyruk bölümünün halen Onur Air'in karakteristik renklerini taşıması ise görüntülere ayrı bir anlam katıyor. Bir dönem binlerce yolcunun seyahat ettiği uçak, bugün motorları sökülmüş ve kullanılmadan bekleyen bir gövde olarak havalimanındaki yerini koruyor. Hurdaya çıkan gövdelerin bir an önce Yeşilköy'deki havalimanından kaldırılması isteniyor.

Atatürk Havalimanı'nda yalnızca Onur Air uçakları değil, farklı şirketlere ait çeşitli uçakların da uzun süredir atıl durumda beklediği biliniyor. Havalimanının ticari yolcu uçuşlarına kapatılmasının ardından apronda hacizli, sahipsiz, uçuş ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz durumdaki uçaklarda bulunuyor.