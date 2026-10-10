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Bir zamanlar gökyüzündeydiler: Dev uçakların son hali şaşkına çevirdi

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:10
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Bir zamanlar gökyüzündeydiler: Dev uçakların son hali şaşkına çevirdi

Özel hava yolu şirketleri arasında bir döneme damga vuran Onur Air, 2020 yılında seferlerini durdurdu, 2025’te ise şirketin iflası kesinleşti. Zamanında milyonlarca kişiyi gökyüzünde taşıyan firmanın uçakları yaşanan gelişmelerin ardından havalimanında kaderine terk edildi. Yıllar sonra Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen Onur Air'in uçaklarının motorları sökülmüş, kokpit camları hasarlı, kapılarının ise açık halde kalmış hali yürek sızlattı. 

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Bir zamanlar gökyüzündeydiler: Dev uçakların son hali şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz yıllarda iflas eden Onur Air'in uçakları, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kendi haline terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor. İstanbul'da 1992 yılında kurulan Onur Air, onlarca uçaktan oluşan filosuyla yurt içi ve yurt dışında yüzlerce noktaya yolcu taşıdı. Ancak şirket 2020 yılında seferlerini durdururken, Atatürk Havalimanı'nda bekleyen uçaklar adeta havacılığın geçmişten kalan izlerini taşıyor.

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Bir zamanlar gökyüzündeydiler: Dev uçakların son hali şaşkına çevirdi

ÖZEL HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

1992 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı merkezli olarak kurulan Onur Air, Türkiye'de özel havayolu taşımacılığının gelişmesinde önemli rol oynayan şirketlerden biri oldu. Şirket özellikle 2000'li yıllarda iç hatlarda büyüyerek filosunu Airbus A320, A321 ve A330 tipi uçaklarla genişletti. 2017 yılında şirket yetkilileri filoda 28 yolcu uçağı bulunduğunu açıklarken, farklı dönemlerde Onur Air filosunda 30'un üzerinde Airbus uçak yer aldı.

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Bir zamanlar gökyüzündeydiler: Dev uçakların son hali şaşkına çevirdi

ÇÖKÜŞ PANDEMİYLE BAŞLADI

Onur Air'in sonunu hazırlayan süreç ise koronavirüs salgınıyla birlikte hızlandı. Şirket, Covid-19 salgınının havacılık sektöründe oluşturduğu büyük daralma nedeniyle Mart 2020'de uçuşlarını askıya aldı. Yolcu talebindeki sert düşüş ve seyahat kısıtlamaları şirketin mali yapısı üzerinde ağır baskı oluşturdu.
Pandemi sonrasında yeniden operasyonlara dönmekte zorlanan şirket, mali sorunlarını aşamayınca uçuşlarını yeniden başlatamadı. 2021 yılında ise borç ve icra süreçleri de gündeme geldi. 2021 yılında Onur Air'e ait bazı uçakların icra yoluyla seferden men edilmesi de şirketin içine düştüğü mali tabloyu ortaya koydu. Aynı yıl şirket hakkında çalışanların alacakları ve maaş sorunları da gündeme geldi.

5
Bir zamanlar gökyüzündeydiler: Dev uçakların son hali şaşkına çevirdi

ZAMAN İÇİNDE BAKIMSIZ VE KULLANILMA HALE GELDİLER

Havalimanında yıllardır bekleyen bazı Onur Air uçakları ise zaman içerisinde bakımsız ve kullanılmaz hale geldi. Daha önce de Onur Air'e ait uçaklardan bazılarının motorları sökülmüş şekilde haciz ve satış süreçlerinde beklediği kamuoyuna yansımıştı.

Bunlardan TC-ODB tescilli 1996 model Airbus A320-232, 2025 yılında vergi borcu nedeniyle haczedilerek satışa çıkarıldı. Uçağın motorlarının, APU güç ünitesinin ve bazı bağlantı parçalarının bulunmadığı tespit edilmiş, iki ihalede alıcı çıkmayınca pazarlık usulüyle satışa sunulmuştu.

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Bir zamanlar gökyüzündeydiler: Dev uçakların son hali şaşkına çevirdi

TALAN OLMUŞ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Atatürk Havalimanı'nda havadan görüntülenen Onur Air uçakları ise şirketin geçirdiği sürecin adeta fotoğrafını ortaya koydu. Görüntülerde Onur Air renklerini ve gövde üzerindeki şirket yazılarını taşıyan Airbus tipi yolcu uçağının yıllar önce yolcu taşıyan bir uçaktan geriye kalan hali dikkat çekti. Uçağın iki motorunun da yerinde olmadığı görülürken, motor yuvalarının boş olması uçağın uzun süredir operasyon dışı olduğunu ortaya koyuyor. Uçağın ön bölümündeki kokpit camlarında hasarlı ve eksik bölümler bulunurken, gövdenin ön tarafındaki kapının da açık olduğu görülüyor.

Uçağın kanatları, gövdesi ve kuyruk bölümünün halen Onur Air'in karakteristik renklerini taşıması ise görüntülere ayrı bir anlam katıyor. Bir dönem binlerce yolcunun seyahat ettiği uçak, bugün motorları sökülmüş ve kullanılmadan bekleyen bir gövde olarak havalimanındaki yerini koruyor. Hurdaya çıkan gövdelerin bir an önce Yeşilköy'deki havalimanından kaldırılması isteniyor.

Atatürk Havalimanı'nda yalnızca Onur Air uçakları değil, farklı şirketlere ait çeşitli uçakların da uzun süredir atıl durumda beklediği biliniyor. Havalimanının ticari yolcu uçuşlarına kapatılmasının ardından apronda hacizli, sahipsiz, uçuş ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz durumdaki uçaklarda bulunuyor.

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