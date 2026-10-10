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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 13:40

AŞK-I MEMNU’NUN CEMİLE’SİNİN SON HALİ NEFES KESTİ! PELİN ERMİŞ TANINMAZ HALDE

Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Ermiş, yıllar sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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AŞK-I MEMNU’NUN CEMİLE’SİNİN SON HALİ NEFES KESTİ! PELİN ERMİŞ TANINMAZ HALDE
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 13:40

dizisinde karakterine hayat veren Pelin Ermiş, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. Dizideki haliyle hafızalara kazınan oyuncunun son görüntüsü, eski günleri hatırlayan izleyicilerin dikkatini çekti. Aradan geçen yıllarda bambaşka bir görünüme kavuşan Ermiş, paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

HABERİN ÖZETİ

AŞK-I MEMNU’NUN CEMİLE’SİNİN SON HALİ NEFES KESTİ! PELİN ERMİŞ TANINMAZ HALDE

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş, sosyal medya paylaşımları ve yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi.
Pelin Ermiş, 2008 yılında ekranlara gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Ziyagil Köşkü çalışanlarından Cemile karakterini canlandırmıştı.
Oyuncu, dizideki meraklı tavırları ve olayların merkezinde yer alan halleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ermiş'in son fotoğrafları ve değişimi hayranlarının ilgisini çekti.
Aşk-ı Memnu'nun ardından farklı projelerde de rol alan oyuncu, dizinin tekrar bölümlerinin izlenmesiyle Cemile karakteriyle anılmayı sürdürüyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

PELİN ERMİŞ'İN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterlerinden Cemile'yi oynayan Pelin Ermiş, aradan geçen yılların ardından bu kez son görüntüsüyle gündeme geldi. 2008 yılında ekranlara gelen dizide Ziyagil Köşkü'nün çalışanlarından biri olan Cemile, meraklı tavırları ve olayların merkezinde yer alan halleriyle izleyicilerin hafızasında yer edinmişti. Ermiş de bu rolle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştı.

AŞK-I MEMNU’NUN CEMİLE’SİNİN SON HALİ NEFES KESTİ! PELİN ERMİŞ TANINMAZ HALDE

Dizinin yayınlandığı dönemdeki görüntüsüyle hatırlanan oyuncunun son fotoğrafları ise aradaki farkı yeniden gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ermiş'in yıllar içindeki değişimi, hayranlarının da ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar oyuncunun bugünkü görünümünü eski haliyle karşılaştırırken, bazıları da Cemile karakterini yeniden hatırladıklarını belirtti.

AŞK-I MEMNU’NUN CEMİLE’SİNİN SON HALİ NEFES KESTİ! PELİN ERMİŞ TANINMAZ HALDE

Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu'nun ardından farklı projelerde de rol aldı. Ancak oyuncu, dizinin tekrar bölümlerinin izlenmeye devam etmesiyle birlikte Cemile karakteriyle anılmayı sürdürüyor. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Ermiş'in son hali, dizinin unutulmaz karakterlerinin izleyiciler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

AŞK-I MEMNU’NUN CEMİLE’SİNİN SON HALİ NEFES KESTİ! PELİN ERMİŞ TANINMAZ HALDE

PELİN ERMİŞ'İN SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Pelin Ermiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Cemile karakteriyle tanınan oyuncunun son görüntüsü, yıllar önceki haliyle karşılaştırılmasına neden oldu. Dizinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Cemile karakteriyle hatırlanan Ermiş'in değişimi, hayranlarının ilgisini çekti.

AŞK-I MEMNU’NUN CEMİLE’SİNİN SON HALİ NEFES KESTİ! PELİN ERMİŞ TANINMAZ HALDE

Ünlü oyuncunun güncel fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekerken, Aşk-ı Memnu izleyicileri de Ermiş'in son halini merak etti. Bir dönemin sevilen dizisinde rol alan oyuncu, yıllar sonra yeniden gündeme gelerek eski günleri hatırlattı.

AŞK-I MEMNU’NUN CEMİLE’SİNİN SON HALİ NEFES KESTİ! PELİN ERMİŞ TANINMAZ HALDE

Pelin Ermiş'in son görüntüsü, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterlerini yeniden gündeme taşırken oyuncunun hayranları da kendisini yakından takip etmeyi sürdürüyor. Yıllar geçse de Cemile karakteri, dizinin hafızalara kazınan isimleri arasındaki yerini koruyor.

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ETİKETLER
#sosyal medya
#Aşk-ı Memnu
#Cemile
#Pelin Ermiş
#Ziyagil Köşkü
#Magazin
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