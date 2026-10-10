AŞK-I MEMNU’NUN CEMİLE’SİNİN SON HALİ NEFES KESTİ! PELİN ERMİŞ TANINMAZ HALDE

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İstanbul
Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı. Dizideki haliyle hafızalara kazınan oyuncunun son görüntüsü, eski günleri hatırlayan izleyicilerin dikkatini çekti. Aradan geçen yıllarda bambaşka bir görünüme kavuşan Ermiş, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.
Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterlerinden Cemile'yi oynayan Pelin Ermiş, aradan geçen yılların ardından bu kez son görüntüsüyle gündeme geldi. 2008 yılında ekranlara gelen dizide Ziyagil Köşkü'nün çalışanlarından biri olan Cemile, meraklı tavırları ve olayların merkezinde yer alan halleriyle izleyicilerin hafızasında yer edinmişti. Ermiş de bu rolle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştı.
Dizinin yayınlandığı dönemdeki görüntüsüyle hatırlanan oyuncunun son fotoğrafları ise aradaki farkı yeniden gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ermiş'in yıllar içindeki değişimi, hayranlarının da ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar oyuncunun bugünkü görünümünü eski haliyle karşılaştırırken, bazıları da Cemile karakterini yeniden hatırladıklarını belirtti.
Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu'nun ardından farklı projelerde de rol aldı. Ancak oyuncu, dizinin tekrar bölümlerinin izlenmeye devam etmesiyle birlikte Cemile karakteriyle anılmayı sürdürüyor. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Ermiş'in son hali, dizinin unutulmaz karakterlerinin izleyiciler üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.
Pelin Ermiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Cemile karakteriyle tanınan oyuncunun son görüntüsü, yıllar önceki haliyle karşılaştırılmasına neden oldu. Dizinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Cemile karakteriyle hatırlanan Ermiş'in değişimi, hayranlarının ilgisini çekti.
Ünlü oyuncunun güncel fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekerken, Aşk-ı Memnu izleyicileri de Ermiş'in son halini merak etti. Bir dönemin sevilen dizisinde rol alan oyuncu, yıllar sonra yeniden gündeme gelerek eski günleri hatırlattı.
Pelin Ermiş'in son görüntüsü, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterlerini yeniden gündeme taşırken oyuncunun hayranları da kendisini yakından takip etmeyi sürdürüyor. Yıllar geçse de Cemile karakteri, dizinin hafızalara kazınan isimleri arasındaki yerini koruyor.