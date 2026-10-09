Perihan Abla dizisinin Sevil'i Songül Ülkü yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir döneme damgasını vuran Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Sevil' karakteriyle hafızalara kazınan Songül Ülkü, şimdilerde yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle gamzeli gülüşüyle hafızalara kazınan Songül Ülkü, uzun bir süredir ekranlardan uzakta hayatını devam ettiriyordu. Geçmişte rol arkadaşı Perran Kutman hakkında çarpıcı açıklamalarıyla gündeme bomba gibi oturan gamzeli güzel, bu kez son haliyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu. İşte Perihan Abla dizisinin Sevil'i Songül Ülkü'nün yıllar içindeki değişimi...

SONGÜL ÜLKÜ PERİHAN ABLA DİZİSİNDE 'SEVİL' KARAKTERİYLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKMIŞTI!

TRT ekranlarında 1986 yılında yayın hayatına başlayan Perihan Abla dizisi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer almıştı. Sıcak ve samimi mahalle hikayelerini izleyiciyle buluşturan fenomen dizide Songül Ülkü 'Sevil' karakteriyle ekranlarda boy göstermişti. Sadece bir mahallede yaşananları değil, komşuluğun, dayanışmanın ve aile olmanın güzelliğini de seyirciye aktaran dizide birbirinden başarılı birçok oyuncu rol almıştı.

İzleyicisine o mahallenin bir parçasıymış gibi hissettiren Perihan Abla dizisinin karakterleri bugün hala seyircinin hafızalarında yer alıyor. Özellikle dizide güzelliği ve gülüşüyle dikkatleri üzerine çeken 'Sevil' karakteri dizinin sevilen isimleri arasındaydı. Songül Ülkü'nün üstlendiği Sevil rolü, Perihan Abla'nın unutulmaz karakterlerinden biriydi.

Güzelliği, gamzeleri ve gülümsemesiyle dikkatleri üzerine çeken 'Sevil'i oynayan Songül Ülkü, dönemin en çok merak edilen yüzlerinden biri olmuştu. Ülkü, Perihan Abla dizisinde Perran Kutman'ın üstlendiği Perihan'ın kız kardeşi Sevil karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Gamzeli gülüşüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, dizinin ardından sinema dünyasında da boy göstermeye başladı.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok farklı yapımda yer alan Songül Ülkü, Umut Sokağı, Anayurt Oteli, On Kadın, Bir Beyin Oğlu ve Bir Aşk Yeter gibi projelerle adını duyurdu. Bir dönem şarkıcılık ve işletmecilik gibi işlerle de ilgilenen Ülkü, zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. Özellikle 2019 yılında konuk olduğu bir programda Perran Kutman ile ilgili açıklamaları dönemin magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

Perran Kutman'la kamera arkasında ciddi anlaşmazlıklar yaşadığını iddia eden Songül Ülkü, bu sürecin ardından Perihan Abla dizisindeki sahnelerinin azaltıldığını da öne sürmüştü. Bir daha Kutman ile aynı projede yer almak istemediğini açıkça ifade eden Ülkü'nün iddiaları magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!

Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Sevil' karakteriyle hafızalara kazınan Songül Ülkü, zaman içerisinde televizyon dünyasından uzaklaşmış ve ekranlardaki popülerliğini bir hayli yitirmişti. Bir dönem oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik ve işletmecilikle ilgilenen ünlü oyuncu, 2019 yılında yaptığı açıklamalarla gündemde yerini almıştı. Katıldığı bir magazin programında 20 yıldır Muğla'da yaşadığını anlatan Ülkü, Köyceğiz'de restoran işletmeciliğine adım attığını ancak daha sonra işletmesini kapatmak zorunda kaldığını belirtmişti.

Maddi açıdan da oldukça zor dönemlerden geçtiğini açıklayan Songül Ülkü, gayrimenkulleriyle ilgili sorunlar yaşadığını ve çeşitli kayıplarla karşı karşıya kaldığını dile getirmişti. Oyunculuk kariyerinden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ülkü'nün son yıllarda özel hayatına ve yeni projelerine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerin oldukça sınırlı olduğu görülmüştü.

İzleyiciler tarafından hala 'Sevil' olarak popülerliğini koruyan Songül Ülkü, şimdilerde son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Dizide rol aldığı yıllarda gamzeli gülüşüyle dikkat çeken ünlü oyuncunun aradan geçen uzun yıllar ardından nasıl göründüğü de merak edildi. 40 yıl geçse de gamzeli gülüşü değişmeyen Ülkü, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu, değişimiyle magazin dünyasında geniş yankı buldu.