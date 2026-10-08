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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:03

Aşk- Memnu'nun Nesrin'i Evren Duyal bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi

Yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde 'Nesrin' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Evren Duyal, bambaşka birine dönüştü. Yıllar içindeki değişimi ve verdiği kilolarla yepyeni bir görünüm kazanan ünlü oyuncu, görenleri şaşkına çevirdi. Başarılı oyunculuk kariyeriyle hem tiyatro, hem dizi hem de sinema sektöründe boy gösteren Evren Duyal, şimdilerde Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sevdan Bir Ateş'te rol alıyor.

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Aşk- Memnu'nun Nesrin'i Evren Duyal bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:03

Evren Duyal, Türk televizyon tarihinin büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen projesi 'da 'Nesrin' karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ziyagil Yalısı'nın mutfak ekibinde yer alan ünlü oyuncu, yıllar sonra bu kez dizisinin mutfağında boy gösterdi. Yıllar geçse de diziler değişse de Evren Duyal’ın ekrandaki adresi değişmedi. Tiyatro, dizi ve sinema projeleriyle pek çok yapımda boy gösteren ünlü oyuncunun, yıllar içindeki değişimi ve verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde Sevdan Bir Ateş dizisinde 'Mukaddes' karakterini oynayan Duyal, yepyeni görünümüyle adeta bambaşka birine dönüştü.

EVREN DUYAL VERDİĞİ KİLOLARLA BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle tiyatro, dizi ve sinema dünyasında pek çok projeye imza atan Evren Duyal, yıllar içindeki değişimi ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde rol aldığı 'Nesrin' karakteriyle hafızalara kazınan Duyal, sonrasında birbirinden farklı karakterlerle ekran yolculuğunu devam ettirdi.

Aşk- Memnu'nun Nesrin'i Evren Duyal bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi

Performansıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü oyuncu, Aşk Laftan Anlamaz'da 'Fadik', Koca Koca Yalanlar'da 'Nagihan', Ömer'de 'Ayşe', Gülcemal'de 'Fatoş', Bir Derdim Var'da 'Emine' ve İnci Taneleri'nde 'Güngör Seyhan' karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan Duyal, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

Aşk- Memnu'nun Nesrin'i Evren Duyal bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi

Uzun yıllar boyunca oyunculuk kariyerinde farklı projelerde izleyici karşısına çıkan Evren Duyal, verdiği kilolarla şaşkına çevirdi. Şimdilerde yeni projelerde boy göstermeye devam eden ünlü oyuncu yeni dizisindeki görünümüyle herkesi şaşırttı. Şimdilerde Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sevdan Bir Ateş'te 'Mukaddes' karakterini oynayan Duyal, adeta bambaşka birine dönüştü.

Aşk- Memnu'nun Nesrin'i Evren Duyal bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi

Tiyatro, dizi ve sinema projeleriyle pek çok yapımda boy gösteren Evren Duyal'ın, yıllar içindeki değişimi ve verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Özellikle ünlü oyuncuyu Aşk-ı Memnu dizisinden hatırlayanlar, Sevdan Bir Ateş'te yeni halini görünce şaşkına döndü. Verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüşen Duyal'ı görenler gözlerine inanamadı.

Aşk- Memnu'nun Nesrin'i Evren Duyal bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi

YILLAR GEÇTİ, DİZİLER DEĞİŞTİ AMA EKRANDAKİ ADRESİ DEĞİŞMEDİ!

Bir döneme damga vuran ve günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen Aşk-ı Memnu dizisinde Ziyagil Köşkü’nün mutfağında çalışan 'Nesrin' karakterini oynayan Evren Duyal, yıllar sonra bu kez Sevdan Bir Ateş dizisinde 'Mukaddes Kara' rolüyle izleyici karşısına çıktı. Yıllar geçti, diziler değişti ama ünlü oyuncunun ekrandaki adresi yine değişmedi.

Aşk- Memnu'nun Nesrin'i Evren Duyal bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi

Show TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Sevdan Bir Ateş dizisinde Mukaddes karakterini oynayan Evren Duyal, yeniden mutfakta yerini aldı. Duyal'ın Aşk-ı Memnu dizisinin ardından yıllar sonra yeni projesinde mutfakta yer alması seyircinin gözünden kaçmadı. Yine mutfakta çalışan bir karakteri oynayan Duyal, yıllar geçse de diziler ve konaklar değişse de mutfaktaki yeri değişmedi.

Aşk- Memnu'nun Nesrin'i Evren Duyal bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi

Evren Duyal'ın yaşadığı bu tesadüf, sosyal medyada da kısa sürede espri konusu oldu. Kullanıcılar ünlü oyuncu hakkında; “Birisi artık bu kadını mutfaktan çıkarsın”, “Kadın farklı varyantlarda sürekli mutfak çalışanı oluyor”, “Evren Duyal’ın oyunculuk kariyeri mutfakta geçiyor” şeklinde yorumlar yaptı. Duyal, sadece oyunculuk performansıyla değil, verdiği kilolarla da dikkatlerden kaçmadı. 

 

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#Aşk-ı Memnu
#Nesrin
#Sevdan Bir Ateş
#Evren Duyal
#Mukaddes
#Magazin
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