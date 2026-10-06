Aşk-ı Memnu'nun üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen dizinin sevilen yan karakterleri de unutulmadı. Bunlardan biri olan Katya, Firdevs Hanım’ın çevresinde gelişen olayların içerisinde sık sık karşımıza çıkıyordu. Ufuk Kaplan’ın son dönemdeki görüntüsü ise eski hayranlarını yeniden Katya günlerine götürdü.

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HABERİN ÖZETİ Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Ufuk Kaplan'ın son hali şaşırttı Oyuncu Ufuk Kaplan'ın, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Katya' karakterinden sonraki değişim geçiren son hali gündem oldu. 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Hanım'ın yanında yer alan Katya karakterini canlandıran Ufuk Kaplan'ın son görüntüsü eski hayranlarını nostaljik günlere götürdü. Ufuk Kaplan, 'Aşk-ı Memnu' dışında 'En Son Babalar Duyar', 'Doktorlar', 'Payitaht Abdülhamid', 'Yasak Elma', 'Kirli Sepeti' gibi birçok farklı projede rol aldı. Oyuncunun, özellikle 'Kuma' projesindeki beyaz saçlı hali, 'Aşk-ı Memnu' dönemindeki görünümünden oldukça farklı bir değişim sergiledi. Ufuk Kaplan'ın değişen görünümü sosyal medyada tekrar gündeme gelerek 'Aşk-ı Memnu' dönemine ait karelerin hatırlanmasına neden oldu.

AŞK-I MEMNU'NUN KATYA'SI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Bihter, Behlül, Nihal ve Firdevs Hanım gibi başrollerin yanı sıra dizideki yan karakterler de izleyicilerin hafızasında önemli bir yer edindi.

Bu karakterlerden biri de Firdevs Hanım’ın yanında bulunan Katya’ydı. Ufuk Kaplan’ın rol aldığı Katya, evde yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve Firdevs Hanım ile olan iletişimiyle dikkat çeken karakterlerden biri olarak öne çıktı.

Katya’nın olaylara olan ilgisi ve Firdevs Hanım’ın çevresinde yaşanan gelişmelere şahit olması, karakteri dizinin yalnızca arka planında kalan isimlerinden biri olmaktan çıkardı. Kaplan’ın oyunculuğu ve karaktere eşlik eden görünümü de Katya’nın akıllarda kalmasına katkı sağladı.

UFUK KAPLAN FARKLI YAPIMLARDA ROL ALDI

Ufuk Kaplan’ın oyunculuk kariyeri ise Aşk-ı Memnu ile başlamadı ve dizinin ardından da devam etti. Oyuncu, farklı televizyon projelerinde çeşitli karakterlerle izleyicinin karşısına çıktı.

Kaplan’ın yer aldığı yapımlar arasında En Son Babalar Duyar, Doktorlar, Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Payitaht Abdülhamid ve Yasak Elma bulunuyor. Oyuncu ilerleyen yıllarda Kirli Sepeti, Kuma ve Can Bağı gibi projelerde de rol aldı.

BEYAZ SAÇLI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Ufuk Kaplan’ın özellikle Kuma projesindeki görünümü, Aşk-ı Memnu izleyicileri için dikkat çekici bir değişim oldu. Beyaz saçlarıyla kamera karşısına geçen oyuncu, yıllar önceki Katya imajından oldukça farklı bir görünüm sergiledi.

Oyuncunun bir röportaj sırasında çekilen görüntülerinin gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada da Aşk-ı Memnu dönemine ait kareler yeniden hatırlanmaya başladı. Katya karakterini eski haliyle hatırlayan izleyiciler, Kaplan’ın geçirdiği değişimi fark etti.

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Aşk-ı Memnu'nun unutulmayan karakterlerinden Katya, dizinin finalinden yıllar sonra Ufuk Kaplan’ın son haliyle yeniden konuşulmaya başladı. Oyuncunun değişen saç rengi ve genel görünümü, eski dizi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Kaplan’ın farklı projelerdeki rolleriyle kariyerini sürdürmesi, Aşk-ı Memnu döneminden bugüne uzanan oyunculuk serüvenini de gözler önüne serdi. Ancak aradan geçen zamana rağmen birçok izleyici için Ufuk Kaplan denildiğinde akla ilk gelen karakterlerden biri hâlâ Katya olmaya devam ediyor.