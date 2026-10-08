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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:44

Reyting yarışında sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi değişmedi, Yeraltı ikinci oldu

Çarşamba akşamlarının reyting mücadelesinde zirvenin sahibi değişmedi ancak tablo hareketlendi. Haftalardır yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Sevdan Bir Ateş, üç kategoride de birinciliğini korurken ikinci sezonuyla ekrana dönen Yeraltı, güçlü başlangıcıyla yarışa doğrudan ortak oldu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Reyting yarışında sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi değişmedi, Yeraltı ikinci oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:44

NOW’ın sevilen dizisi , dün akşam yayınlanan 17. bölümüyle ikinci sezonuna başladı. imzalı yapım, Tüm Seyirciler’de 6.98, AB’de 5.99 ve ABC1’de 7.24 reyting alarak üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti. Böylece çarşamba akşamlarının reyting yarışında ’in karşısına güçlü bir rakip çıkmış oldu.

SEVDAN BİR ATEŞ ZİRVEYİ BIRAKMADI

CNP Film imzalı Show TV dizisi Sevdan Bir Ateş, yayınlanan 5. bölümüyle reyting listesinin zirvesindeki yerini korudu. 'da çekilen yapım, özellikle duygusal sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam etti.

Reyting yarışında sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi değişmedi, Yeraltı ikinci oldu

Dizi, Tüm Seyirciler’de 7.81, AB’de 7.25 ve ABC1’de 8.16 reyting elde ederek üç kategoride de birinci oldu. Ancak Yeraltı’nın ikinci sezonuyla dönüşü, dizinin üç reyting grubunda da gerilemesine neden oldu.

Reyting yarışında sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi değişmedi, Yeraltı ikinci oldu

YERALTı GÜÇLÜ DÖNDÜ

İkinci sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelen Yeraltı, aldığı sonuçlarla yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Dizinin özellikle ABC1 kategorisindeki 7.24'lük reytingi dikkat çekti.

Reyting yarışında sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi değişmedi, Yeraltı ikinci oldu

Bu sonuçlar, önümüzdeki haftalarda iki dizi arasındaki rekabetin daha da kızışabileceğini gösterdi. Özellikle Yeraltı’nın yeni bölümlerindeki performansı, zirvedeki dengelerin değişip değişmeyeceği açısından belirleyici olacak.

Reyting yarışında sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi değişmedi, Yeraltı ikinci oldu

AŞK VE TAHT EKRANA VEDA ETTİ

Ekran macerasını noktalayan Aşk ve Taht ise son bölümünde reyting sıralamasında beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Reyting yarışında sürpriz sonuç! Zirvenin sahibi değişmedi, Yeraltı ikinci oldu

Dizi, Tüm Seyirciler’de 0.85 reytingle 30., AB’de 0.57 reytingle 35. ve ABC1’de 0.77 reytingle 31. sırada yer aldı. Çarşamba akşamlarının reyting tablosunda gelecek hafta nasıl bir değişim yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
 

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#Kapadokya
#medyapım
#yeraltı
#Sevdan Bir Ateş
#Cnp Film
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