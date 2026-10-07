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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:34

İsmail Hacıoğlu Yeraltı dizisine damga vurdu! İlk sahnesiyle izleyiciden tam not aldı

İsmail Hacıoğlu, Yeraltı dizisine yaptığı etkileyici girişle izleyicilerin dikkatini çekti. Diziye dahil olmasıyla birlikte merak edilen oyuncu, ilk sahnelerindeki performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Hacıoğlu’nun karaktere kattığı sert ve güçlü yorum, dizinin takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncunun performansını beğenen izleyiciler, sosyal medyada peş peşe yorumlar yaptı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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İsmail Hacıoğlu Yeraltı dizisine damga vurdu! İlk sahnesiyle izleyiciden tam not aldı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:34

dizisinde rüzgarı esti. Başarılı oyuncunun diziye dahil olması, izleyiciler tarafından büyük bir merakla karşılanırken Hacıoğlu ilk sahneleriyle beklentileri karşılamayı başardı. Dizinin takipçileri de oyuncunun performansını sosyal medyada yaptıkları yorumlarla değerlendirdi. Hacıoğlu’nun Yeraltı dizisine yapılan en başarılı eklemelerden biri olduğunu düşünen izleyiciler, oyuncunun sahnelerini övgü yağmuruna tuttu.

YERALTI’NDA İSMAİL HACIOĞLU RÜZGARI!

Yeraltı dizisinin kadrosuna dahil olan İsmail Hacıoğlu, ilk sahnesinden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başarılı oyuncunun diziye dahil olması sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. 

İsmail Hacıoğlu Yeraltı dizisine damga vurdu! İlk sahnesiyle izleyiciden tam not aldı

Hacıoğlu’nun güçlü oyunculuğu ve karaktere kattığı ağırlık, dizinin takipçilerinden olumlu yorumlar aldı. İzleyiciler, oyuncunun diziye yapılabilecek en başarılı eklemelerden biri olduğunu düşünürken, özellikle ilk bölümdeki performansını övgü yağmuruna tuttu.

İsmail Hacıoğlu Yeraltı dizisine damga vurdu! İlk sahnesiyle izleyiciden tam not aldı

Hacıoğlu’nun oynadığı karakterinin Yeraltı’nın hikâyesinde nasıl bir rol üstleneceği ise merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun gelişiyle birlikte dizideki dengelerin değişip değişmeyeceği ve karakterinin Rüzgar başta olmak üzere diğer isimlerle nasıl bir ilişki kuracağı ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

“ HER ROL YAKIŞIYOR”

İsmail Hacıoğlu, Yeraltı dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not aldı. Diziye güçlü bir giriş yapan başarılı oyuncu, ilk sahnelerinden itibaren sergilediği performansla sosyal medyada gündem oldu. Hacıoğlu’nun oyunculuğunu beğenen izleyiciler, ünlü oyuncunun oynadığı her karaktere ayrı bir hava kattığını dile getirdi. 

İsmail Hacıoğlu Yeraltı dizisine damga vurdu! İlk sahnesiyle izleyiciden tam not aldı

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Diziye bomba gibi giriş yaptı, helal olsun ya sana. Her rol yakışıyor reis” ifadeleri dikkat çekti. Bir başka izleyici ise “Çok iyiydi be🔥” yorumunu yaptı. 

İsmail Hacıoğlu Yeraltı dizisine damga vurdu! İlk sahnesiyle izleyiciden tam not aldı

Hacıoğlu’nun büyük bir hayranı olduğunu belirten bir kullanıcı da “İsmail Hacıoğlu için başladım bu diziye, hadi bakalım. Kendisinin büyük hayranıyım. Minikleriyle oynayan adam üstad” sözleriyle oyuncuya duyduğu hayranlığı dile getirdi. Performansıyla övgü toplayan Hacıoğlu, dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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ETİKETLER
#rüzgar
#İsmail Hacıoğlu
#yeraltı
#Medya
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