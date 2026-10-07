Yeraltı dizisinin konsey üyeleri kimler? Yeraltı konsey masasının lideri kim?

Yeraltı dizisi, güçlü karakterleri ve aralarındaki mücadeleyle izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yeraltı dizisinin yeni sezon bölümlerinde öne çıkan konulardan biri de konsey masası. Hikâyedeki güç ilişkilerinin merkezinde bulunan konsey masasının başında kimin oturduğu ve konseyde hangi karakterlerin yer aldığı merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisindeki konsey masasının lideri kim ve konseyde hangi karakterler bulunuyor?

YERALTI KONSEY MASASININ LİDERİ KİM?

Yeraltı dizisinde konsey masasının lideri Bozo olarak öne çıkıyor. Dizinin dikkat çeken sahnelerinden biri olan konsey toplantısında masanın başında Bozo oturuyor. Konseyde yer alan isimler ise Bozo’nun otoritesini kabul ediyor ve alınan kararlarda onun sözü belirleyici oluyor.

Masadaki güç dengesi, Bozo’nun konsey üzerindeki hâkimiyetini açıkça ortaya koyuyor. Konsey üyelerinin Bozo’ya koşulsuz bağlı olması, dizideki güç ilişkilerini de daha net hale getiriyor. Bozo’nun masadaki konumu yalnızca liderliğini değil, konsey üyeleri üzerindeki etkisini de gösteriyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONSEY ÜYELERİ KİMLER?

Yeraltı dizisinde konsey masası genişliyor. Dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olan konseyde yer alacak isimler merak edilirken, kadroya katılan yeni oyuncular dikkat çekti. Hakan Dinçkol ve Burak Bingöl’ün de Yeraltı dizisi kadrosuna dahil olmasıyla birlikte konsey masasındaki dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu.

Konseyde Haydar Ali’nin de yer alacağı öğrenilirken, Rüzgar karakterinin de masada yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin konsey üyeleri kimler? Konsey masasında Haydar Ali’nin rolü ne olacak? Hakan Dinçkol ve Burak Bingöl hangi karakterlerle izleyici karşısına çıkacak?

YERALTI 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haydar Ali ile Sultan’ın düğün günü gelirken, Ceylan artık uzaktan izlediği bir ihtimalle değil, gözlerinin önünde gerçekleşen bir evlilikle karşı karşıyadır. Haydar Ali’nin Sultan’la nikâh masasına oturması, Ceylan için sandığından çok daha zor olacaktır.

Üstelik düğün, Ceylan’ın karşısına hiç beklemediği başka bir hikâye çıkarır. Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın düğüne gelişi, geçmişte kaldığı düşünülen bir ilişkiyi yeniden gündeme getirir. Bozo ile Derya arasında geçen konuşmada “Ada” isminin taşıdığı anlam ise ikilinin geçmişine dair yeni soru işaretleri oluşturur.

Öte yandan Bozo’nun Gülsüm Ana’ya verdiği üç aylık sözün sonuna yaklaşılırken, Yeraltı’nda uzun süredir bastırılan huzursuzluk da açığa çıkmaya başlar. Bozo’nun geri çekildiği dönemde biriken meseleler, eski dostu Rüzgar’ı yıllar sonra yeniden karşısına getirir. Rüzgar ile abisi Boran’ın gelişi ise geçmişten kalan başka hesapları da beraberinde getirir.

Düğün için adada bir araya gelen kalabalığın içinde eski aşklar, eski dostluklar ve kapanmamış hesaplar aynı masada buluşur. Bozo yeni hayatına tutunmaya çalışırken, üç aylık sessizliğin bitmesine yalnızca günler kalmıştır. Peki, herkesin geçmişinden bir parçayı yanında getirdiği bu düğün, gerçekten bir kutlamayla mı sona erecektir?