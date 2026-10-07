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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:38

Yeraltı’nda Rüzgar’ın kardeşi Bora kimdir neden öldü? Jak Cem Avyanim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü yabancı mı?

Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın kardeşi Bora karakteri, hikâyedeki yeri ve yaşadığı trajik olayla izleyicilerin dikkatini çekecek. Rüzgar’ın kardeşi Bora kısa bir süre sonra diziden ayrılacak. Boza’nın neden öldüğü ve karakterin geçmişi merak edilirken, Bora’ya hayat veren Jak Cem Avyanim hakkında da araştırmalar hız kazandı. Peki, Yeraltı’nda Rüzgar’ın kardeşi Bora kimdir neden öldü? Jak Cem Avyanim kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü yabancı mı?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Yeraltı’nda Rüzgar’ın kardeşi Bora kimdir neden öldü? Jak Cem Avyanim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü yabancı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:38

dizisinde Bora karakteri, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biri oldu. ’ın kardeşi olarak hikâyede yer alan Bora karakterini oynayan Jak Cem Avyanim de merak edilen isimler arasına girdi. Genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kökeni hakkında araştırmalar artarken, başarılı performansı da izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Yeraltı’nın dikkat çeken karakterlerinden Bora’nın hikâyesi kadar, Jak Cem Avyanim’in kariyer yolculuğu da ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Yeraltı’nda Rüzgar’ın kardeşi Bora kimdir neden öldü? Jak Cem Avyanim kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü yabancı mı?

YERALTI’NDA RÜZGAR’IN KARDEŞİ BORA KİMDİR?

Yeraltı dizisinde Bora karakteri, İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı Rüzgar’ın erkek kardeşi olarak hikâyede yer alıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Bora, Derya ile evlidir. Ancak Bora ile Bozo arasında geçmişe dayanan büyük bir hesaplaşma bulunur. Hikâyede, Bozo’nun yıllar önce hapse girmesinin ardından Bora’nın Derya ile evlendiği görülür. 

Yeraltı’nda Rüzgar’ın kardeşi Bora kimdir neden öldü? Jak Cem Avyanim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü yabancı mı?

Aradan geçen yıllara rağmen geçmişte yaşananlar unutulmaz ve eski defterler yeniden açılır. Bora, bir yandan ailesini korumaya çalışırken diğer yandan Bozo ile arasındaki gerilim giderek büyür. Dizide önemli bir yere sahip olan Ada’nın ise Bozo ve Derya’nın kızı olduğu düşünülmektedir.

YERALTI’NDA RÜZGAR’IN KARDEŞİ BORA NEDEN ÖLDÜ?

Yeraltı dizisinde izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Rüzgar’ın kardeşi Bora’nın akıbeti oldu. Hikâyenin ilerleyen bölümlerinde Bora’nın ölümünün dizideki dengeleri tamamen değiştirmesi bekleniyor. Yaşanacak gelişmelere göre Bora, Bozo tarafından öldürülecek. Bu olay yalnızca Bora’nın hayatına mal olmakla kalmayacak, aynı zamanda yıllardır dost olan Rüzgar ve Bozo’nun arasındaki bağı da koparacak.

Yeraltı’nda Rüzgar’ın kardeşi Bora kimdir neden öldü? Jak Cem Avyanim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü yabancı mı?

Kardeşinin ölümünden Bozo’yu sorumlu tutacak olan Rüzgar, büyük bir hesaplaşmanın içine sürüklenecek. Böylece bir dönem omuz omuza hareket eden iki eski dostun yolları ayrılacak. Bora’nın ölümü, Yeraltı’nda yeni bir düşmanlığın başlangıcı olurken, Rüzgar ile Bozo arasındaki mücadele de dizinin en dikkat çekici hikâyelerinden biri haline gelecek.

JAK CEM AVYANİM KİMDİR KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Jak Cem Avyanim, 20 Haziran 1984 tarihinde ’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Avyanim, müzikle başlayan bu ilgisini zamanla oyunculuk ve televizyon dünyasına taşıdı. Sanatla ilk tanışmasının amcasının gitarını çalmasıyla başladığı bilinen Avyanim, gençlik yıllarında sahne ve ekran çalışmalarına yöneldi. 

Yeraltı’nda Rüzgar’ın kardeşi Bora kimdir neden öldü? Jak Cem Avyanim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü yabancı mı?

Eğitim hayatı boyunca sunuculuk deneyimi kazanan oyuncu, televizyon kariyerine de erken yaşlarda adım attı. İlk olarak 2005 yılında sunuculuk yapmaya başlayan Jak Cem Avyanim, ilerleyen yıllarda oyunculuğa ağırlık vererek çeşitli televizyon projelerinde yer aldı. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında olan oyuncu, İstanbul doğumludur. Ailesinin kökenine ilişkin kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmazken, kariyerini uzun yıllardır Türkiye’de sürdürmektedir.

JAK CEM AVYANİM TÜRK MÜ YABANCI MI?

Yeraltı dizisindeki performansıyla dikkat çeken Jak Cem Avyanim hakkında en çok merak edilen konulardan biri de kökeni oldu. Oyuncunun soyadının Türkiye’de sık karşılaşılan soyadları arasında yer almaması nedeniyle, “Jak Cem Avyanim Türk mü, yabancı mı?” sorusu sosyal medyada araştırılıyor.

Yeraltı’nda Rüzgar’ın kardeşi Bora kimdir neden öldü? Jak Cem Avyanim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü yabancı mı?

Jak Cem Avyanim’in etnik kökeniyle ilgili kamuoyuna yansımış kesin ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Soyadı üzerinden çeşitli yorumlar yapılsa da bu iddiaların resmi bir dayanağı bulunmuyor. Oyuncu da bugüne kadar kökeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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ETİKETLER
#rüzgar
#İstanbul
#Bora
#yeraltı
#Jak Cem Avyanim
#Biyografi
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