Yeraltı Rüzgar’ın babası kim, gerçek adı nedir? Ekrem Tamer'in oynadığı diziler ve filmler

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İstanbul
Birçok başarılı ismin yer aldığı Yeraltı bu akşam yeni sezonunun ilk bölümünü yayınladı. Oyuncu kadrosuna yeni dahil olan isimler arasında Şükran Ovalı, İsmail Hacıoğlu, Azra Aksu yer aldı.
Now TV ekranlarında yer alan Yeraltı, yeni sezonunu 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınladı. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Rüzgar karakterinin babası rolünü ise oyuncu Ekrem Tamer oynuyor.
Yeraltı kadrosuna dahil olan Rüzgar karakterinin babası olarak diziye katılan isim Ekrem Tamer oldu. Tamer, Rüzgar ve Bora'nın babası karakteri ile Yeraltı dizisinde yer alıyor. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Rüzgar karakterinin babası olarak ekranlara geliyor.
1962 senesinde Adana'da dünyaya gelen isim oyuncu, tiyatro sanatçısı, seslendirme sanatçısı, spiker ve sunucudur. Anadolu Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu olan Tamer, 1984’te TRT’de seslendirme çalışmalarına başlamış, 1989’da TRT spikeri olmuştur. Aynı zamanda tiyatro yönetmenliği ve eğitmenlik de yapmıştır.
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