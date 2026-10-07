Yeraltı Rüzgar’ın babası kim, gerçek adı nedir? Ekrem Tamer'in oynadığı diziler ve filmler

Birçok başarılı ismin yer aldığı Yeraltı bu akşam yeni sezonunun ilk bölümünü yayınladı. Oyuncu kadrosuna yeni dahil olan isimler arasında Şükran Ovalı, İsmail Hacıoğlu, Azra Aksu yer aldı.

YERALTI RÜZGAR'IN BABASI KİM?

Now TV ekranlarında yer alan Yeraltı, yeni sezonunu 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınladı. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Rüzgar karakterinin babası rolünü ise oyuncu Ekrem Tamer oynuyor.

YERALTI RÜZGAR'IN BABASI GERÇEKTE KİM, ADI NE?

Yeraltı kadrosuna dahil olan Rüzgar karakterinin babası olarak diziye katılan isim Ekrem Tamer oldu. Tamer, Rüzgar ve Bora'nın babası karakteri ile Yeraltı dizisinde yer alıyor. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Rüzgar karakterinin babası olarak ekranlara geliyor.

EKREM TAMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1962 senesinde Adana'da dünyaya gelen isim oyuncu, tiyatro sanatçısı, seslendirme sanatçısı, spiker ve sunucudur. Anadolu Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu olan Tamer, 1984’te TRT’de seslendirme çalışmalarına başlamış, 1989’da TRT spikeri olmuştur. Aynı zamanda tiyatro yönetmenliği ve eğitmenlik de yapmıştır.

EKREM TAMER OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLER

Dizi

Yeraltı – 2026

– 2026 Kuruluş: Osman – 2022-2025 – Aksakallı

– 2022-2025 – Aksakallı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – 2023 – Kürboğa Bey

– 2023 – Kürboğa Bey Alparslan: Büyük Selçuklu – 2021/2023 – Emir Fadluya

– 2021/2023 – Emir Fadluya Yalnız Kurt – 2022

– 2022 Alef – 2020 – Rıfat

– 2020 – Rıfat Teşkilat – 2022

– 2022 Aşk Mantık İntikam – 2021

– 2021 Yeni Bir Hayat – 1985-1987

Filmler