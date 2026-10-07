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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:00

Yeraltı Rüzgar’ın babası kim, gerçek adı nedir? Ekrem Tamer'in oynadığı diziler ve filmler

Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı bu akşam yeni sezonu ile ekran karşısına çıktı. Yeni sezonda diziye dahil olan yeni oyuncular ise dikkat çekti. Yeraltı Rüzgar'ın babası kim merak edilirken gerçekte adı da sosyal medyada araştırıldı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Yeraltı Rüzgar’ın babası kim, gerçek adı nedir? Ekrem Tamer'in oynadığı diziler ve filmler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 21:00

Birçok başarılı ismin yer aldığı bu akşam yeni sezonunun ilk bölümünü yayınladı. Oyuncu kadrosuna yeni dahil olan isimler arasında , , Azra Aksu yer aldı.

YERALTI RÜZGAR'IN BABASI KİM?

Now TV ekranlarında yer alan Yeraltı, yeni sezonunu 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınladı. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Rüzgar karakterinin babası rolünü ise oyuncu Ekrem Tamer oynuyor.

Yeraltı Rüzgar’ın babası kim, gerçek adı nedir? Ekrem Tamer'in oynadığı diziler ve filmler

YERALTI RÜZGAR'IN BABASI GERÇEKTE KİM, ADI NE?

Yeraltı kadrosuna dahil olan Rüzgar karakterinin babası olarak diziye katılan isim Ekrem Tamer oldu. Tamer, Rüzgar ve Bora'nın babası karakteri ile Yeraltı dizisinde yer alıyor. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Rüzgar karakterinin babası olarak ekranlara geliyor.

Yeraltı Rüzgar’ın babası kim, gerçek adı nedir? Ekrem Tamer'in oynadığı diziler ve filmler

EKREM TAMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1962 senesinde 'da dünyaya gelen isim oyuncu, tiyatro sanatçısı, seslendirme sanatçısı, spiker ve sunucudur. Anadolu Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu olan Tamer, 1984’te TRT’de seslendirme çalışmalarına başlamış, 1989’da TRT spikeri olmuştur. Aynı zamanda tiyatro yönetmenliği ve eğitmenlik de yapmıştır.

Yeraltı Rüzgar’ın babası kim, gerçek adı nedir? Ekrem Tamer'in oynadığı diziler ve filmler

EKREM TAMER OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLER

Dizi

  • Yeraltı – 2026
  • Kuruluş: Osman – 2022-2025 – Aksakallı
  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – 2023 – Kürboğa Bey
  • Alparslan: Büyük Selçuklu – 2021/2023 – Emir Fadluya
  • Yalnız Kurt – 2022
  • Alef – 2020 – Rıfat
  • Teşkilat – 2022
  • Aşk Mantık İntikam – 2021
  • Yeni Bir Hayat – 1985-1987 
Yeraltı Rüzgar’ın babası kim, gerçek adı nedir? Ekrem Tamer'in oynadığı diziler ve filmler

Filmler

  • Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip – 2025 – Yaşlı Deve (seslendirme)
  • Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey – 2022
  • Bir Şehir Bir İnsan – Atıf Yılmaz'ın yönettiği film; Lale Mansur'la başrolü paylaşmıştır.
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ETİKETLER
#adana
#İsmail Hacıoğlu
#Şükran Ovalı
#yeraltı
#Diziler
#Ekrem Tamer
#Mavi Kadin
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