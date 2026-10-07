Yeraltı Ada kim, kaç yaşında? Yeraltı küçük kız gerçekte kim? Azra Aksu’nun oynadığı diziler

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İstanbul
İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer gibi isimlerin yeni sezonda dahil olduğu Yeraltı dizisi bu akşam ikinci sezonu ile ekranlara geliyor. Dizide yer alan Ada karakteri ise performansı ile beğeni topladı.
Now TV'de bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelen Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna genç isim dahil oldu. Yeraltı Ada karakterini Azra Aksu oynuyor. 2015 doğumlu oyuncu, Derya'nın kızı olarak kamera karşısına geçiyor.
Derya'nın kızı olarak kadroya dahil olan Ada karakteri, performansı ile beğeni topladı. Sosyal medyada gündeme yerleşen Ada karakterini genç oyuncu Azra Aksu, Küçük Gün Işığı dizisindeki Güneş Kara karakteri ile tanınmıştı.
Bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelen Yeraltı dizisinde yer alan küçük kız, Ada karakterini oynuyor. Ada karakterini oynayan isim ise Azra Aksu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Ada karakteri ile adından söz ettiren Azra Aksu, 26 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ekranlara reklam filmleri ile çıkmaya başlayan genç isim, Küçük Gün Işığı dizisindeki Güneş Kara karakteri ile tanınmıştı. Bu rolü ise 2022'de Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü kazandı.
Çocukluk — 2020
İşte Bu Benim Masalım — 2021, Çocuk Aleyna
Baht Oyunu — 2021, Elif Çamlı
Bir Küçük Gün Işığı — 2022-2023, Güneş Kara
Aktris — 2023, Defne
İlk ve Son — 2024
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar — 2024, Aliye
Ben Onun Annesiyim — 2025, Zeynep
Oynadığı filmler
Son Akşam Yemeği — 2023, Elif
Yaren Leylek — 2024