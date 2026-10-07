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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:56

Yeraltı Ada kim, kaç yaşında? Yeraltı küçük kız gerçekte kim? Azra Aksu’nun oynadığı diziler

Yeraltı bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer gibi isimlerin kadroya dahil olduğu Yeraltındaki küçük kız oyuncu kim merak edilirken Yeraltı Ada, oyunculuğu ile sosyal medyada gündem oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Yeraltı Ada kim, kaç yaşında? Yeraltı küçük kız gerçekte kim? Azra Aksu’nun oynadığı diziler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:56

, , ve Ekrem Tamer gibi isimlerin yeni sezonda dahil olduğu dizisi bu akşam ikinci sezonu ile ekranlara geliyor. Dizide yer alan Ada karakteri ise performansı ile beğeni topladı.

YERALTI ADA KİM, GERÇEK ADI NE?

Now TV'de bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelen Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna genç isim dahil oldu. Yeraltı Ada karakterini Azra Aksu oynuyor. 2015 doğumlu oyuncu, Derya'nın kızı olarak kamera karşısına geçiyor.

Yeraltı Ada kim, kaç yaşında? Yeraltı küçük kız gerçekte kim? Azra Aksu’nun oynadığı diziler

YERALTI ADA GERÇEKTE KİM?

Derya'nın kızı olarak kadroya dahil olan Ada karakteri, performansı ile beğeni topladı. Sosyal medyada gündeme yerleşen Ada karakterini genç oyuncu Azra Aksu, Küçük Gün Işığı dizisindeki Güneş Kara karakteri ile tanınmıştı.

Yeraltı Ada kim, kaç yaşında? Yeraltı küçük kız gerçekte kim? Azra Aksu’nun oynadığı diziler

YERALTI KÜÇÜK KIZ OYUNCU KİM?

Bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelen Yeraltı dizisinde yer alan küçük kız, Ada karakterini oynuyor. Ada karakterini oynayan isim ise Azra Aksu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Yeraltı Ada kim, kaç yaşında? Yeraltı küçük kız gerçekte kim? Azra Aksu’nun oynadığı diziler

AZRA AKSU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ada karakteri ile adından söz ettiren Azra Aksu, 26 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ekranlara reklam filmleri ile çıkmaya başlayan genç isim, Küçük Gün Işığı dizisindeki Güneş Kara karakteri ile tanınmıştı. Bu rolü ise 2022'de Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü kazandı.

Yeraltı Ada kim, kaç yaşında? Yeraltı küçük kız gerçekte kim? Azra Aksu’nun oynadığı diziler

AZRA AKSU OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLER

Çocukluk — 2020
İşte Bu Benim Masalım — 2021, Çocuk Aleyna
Baht Oyunu — 2021, Elif Çamlı
Bir Küçük Gün Işığı — 2022-2023, Güneş Kara
Aktris — 2023, Defne

Yeraltı Ada kim, kaç yaşında? Yeraltı küçük kız gerçekte kim? Azra Aksu’nun oynadığı diziler


İlk ve Son — 2024
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar — 2024, Aliye
Ben Onun Annesiyim — 2025, Zeynep
Oynadığı filmler
Son Akşam Yemeği — 2023, Elif
Yaren Leylek — 2024

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ETİKETLER
#İsmail Hacıoğlu
#Şükran Ovalı
#Azra Aksu
#yeraltı
#Diziler
#Ekrem Tamer
#Mavi Kadin
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