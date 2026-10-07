Yeraltı Ada kim, kaç yaşında? Yeraltı küçük kız gerçekte kim? Azra Aksu’nun oynadığı diziler

İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer gibi isimlerin yeni sezonda dahil olduğu Yeraltı dizisi bu akşam ikinci sezonu ile ekranlara geliyor. Dizide yer alan Ada karakteri ise performansı ile beğeni topladı.

YERALTI ADA KİM, GERÇEK ADI NE?

Now TV'de bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelen Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna genç isim dahil oldu. Yeraltı Ada karakterini Azra Aksu oynuyor. 2015 doğumlu oyuncu, Derya'nın kızı olarak kamera karşısına geçiyor.

YERALTI ADA GERÇEKTE KİM?

Derya'nın kızı olarak kadroya dahil olan Ada karakteri, performansı ile beğeni topladı. Sosyal medyada gündeme yerleşen Ada karakterini genç oyuncu Azra Aksu, Küçük Gün Işığı dizisindeki Güneş Kara karakteri ile tanınmıştı.

YERALTI KÜÇÜK KIZ OYUNCU KİM?

Bu akşam yeni sezonu ile ekrana gelen Yeraltı dizisinde yer alan küçük kız, Ada karakterini oynuyor. Ada karakterini oynayan isim ise Azra Aksu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

AZRA AKSU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ada karakteri ile adından söz ettiren Azra Aksu, 26 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ekranlara reklam filmleri ile çıkmaya başlayan genç isim, Küçük Gün Işığı dizisindeki Güneş Kara karakteri ile tanınmıştı. Bu rolü ise 2022'de Altın Kelebek En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü kazandı.

AZRA AKSU OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLER

Çocukluk — 2020

İşte Bu Benim Masalım — 2021, Çocuk Aleyna

Baht Oyunu — 2021, Elif Çamlı

Bir Küçük Gün Işığı — 2022-2023, Güneş Kara

Aktris — 2023, Defne



İlk ve Son — 2024

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar — 2024, Aliye

Ben Onun Annesiyim — 2025, Zeynep

Oynadığı filmler

Son Akşam Yemeği — 2023, Elif

Yaren Leylek — 2024