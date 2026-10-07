Yeraltı Rüzgar kim, gerçek adı nedir? Yeni sezonda diziye dahil olan İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı tv dizileri ve filmler

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İstanbul
Birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı Yeraltı dizisi yeni sezonu ile bu akşam ekranlara gelecek. Şükran Ovalı'nın Derya karakterini oynayacağı dizide İsmail Hacıoğlu'da kadroya dahil oldu.
Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi bu akşam yeni sezon ile ekranlara gelecek. Yeni sezonda dahil olan Rüzgar karakteri ise dikkat çekti. Rüzgar karakterini başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu oynuyor.
Bozo karakterinin en büyük düşmanı olarak dahil olan isim, Bozo'nun çok güvendiği çocukluk arkadaşı olarak bilinmekte. Bozo'nun eski sevgilisi olan Derya'nın kayınbiraderidir.
Ayla, Cennetin Çocukları, Kabadayı gib projelerde adından söz ettirmeyi başaran İsmail Hacıoğlu, ekranlara Yeraltı dizisi ile geri dönüyor. Başarılı oyuncunun performansı beğeni toplarken şimdi ise Yeraltı dizisinde Rüzgar karakteri ile kamera karşına çıkıyor.
30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da doğan isim, Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıftayken bir piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünde devam etti. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi, ancak ilk sınıftan ayrıldı.
Dizileri
Günaydın İstanbul Kardeş – 2000
Koçum Benim – 2002 – Ali
Bir İstanbul Masalı – 2003-2005 – Ozan Kozan
Beyaz Gelincik – 2005-2007 – Mehmet Ali Aslanbaş
Sinekli Bakkal – 2007 – Onur
Gece Sesleri – 2008-2009 – Yağız Haksever
Şüphe – 2011 – Aziz Kutlu
Firar – 2011-2012 – Civan
Osmanlı Tokadı – 2013-2014 – Fatih / II. Mehmed
Zeyrek ile Çeyrek – 2015 – Meftun
Kayıtdışı – 2017 – Nejat Ateş
Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018-2019 – Üsküplü Ali
Çocuk – 2019-2020 – Hasan Çetin
Zümrüdüanka – 2020 – Cihan Gürtuna
Hükümsüz – 2021 – Selim Demirci
Mahkum – 2021-2022 – Barış / Savaş Yesari
Taçsız Prenses – 2023 – Evgin
Sen Ağlama İstanbul – 2024-2025 – Kubat
Cennetin Çocukları – 2025-2026 – İskender Demir
Karma – 2025 – Serhat
Rüzgarlı Pazar – 2026 – Ateş
Göktürkler: Asya’nın Efendileri – Kürşad (yapım aşamasında)
Filmleri
Bana Şans Dile – 2001
Hiçbiryerde – 2002
Karşılaşma – 2003 – Osman
Anlat İstanbul – 2005 – Fiko
Sınav – 2006 – Mert
Kabadayı – 2007 – Murat
Hoşçakal Güzin – 2008 – Serkan
Vali – 2009 – Sarp Uçar
Gökten 3 Elma Düştü – 2009 – Ali
Başka Semtin Çocukları – 2009 – Veysel
Sonsuz – 2009
Çakal – 2010 – Akın
Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak – 2011 – Ekin
Türkan – 2011 – Polis Mustafa
Meryem – 2013 – Murat
Sonsuz Bir Aşk – 2015 – Volkan
Kafes – 2015 – Mehmet Sipahi
Mahrumlar – 2016 – Kutlu
Ayla – 2017 – Süleyman Dilbirliği
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu – 2019 – Mehmet Tunç
Şuursuz Aşk – 2019 – Yusuf
Türk İşi Dondurma – 2019 – Yüzbaşı
Kesişme: İyi ki Varsın Eren – 2022 – Ferhat Gedik
49 – 2023 – Oğuz
Cem Karaca’nın Gözyaşları – 2024 – Cem Karaca