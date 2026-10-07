Yeraltı Rüzgar kim, gerçek adı nedir? Yeni sezonda diziye dahil olan İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı tv dizileri ve filmler

Birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı Yeraltı dizisi yeni sezonu ile bu akşam ekranlara gelecek. Şükran Ovalı'nın Derya karakterini oynayacağı dizide İsmail Hacıoğlu'da kadroya dahil oldu.

YERALTI RÜZGAR KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi bu akşam yeni sezon ile ekranlara gelecek. Yeni sezonda dahil olan Rüzgar karakteri ise dikkat çekti. Rüzgar karakterini başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu oynuyor.

Bozo karakterinin en büyük düşmanı olarak dahil olan isim, Bozo'nun çok güvendiği çocukluk arkadaşı olarak bilinmekte. Bozo'nun eski sevgilisi olan Derya'nın kayınbiraderidir.

İSMAİL HACIOĞLU YERALTI KADROSUNDA

Ayla, Cennetin Çocukları, Kabadayı gib projelerde adından söz ettirmeyi başaran İsmail Hacıoğlu, ekranlara Yeraltı dizisi ile geri dönüyor. Başarılı oyuncunun performansı beğeni toplarken şimdi ise Yeraltı dizisinde Rüzgar karakteri ile kamera karşına çıkıyor.

İSMAİL HACIOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da doğan isim, Oyunculuğa ilkokul beşinci sınıftayken bir piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünde devam etti. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi, ancak ilk sınıftan ayrıldı.

İSMAİL HACIOĞLU OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLER

Dizileri

Günaydın İstanbul Kardeş – 2000

Koçum Benim – 2002 – Ali

Bir İstanbul Masalı – 2003-2005 – Ozan Kozan

Beyaz Gelincik – 2005-2007 – Mehmet Ali Aslanbaş

Sinekli Bakkal – 2007 – Onur

Gece Sesleri – 2008-2009 – Yağız Haksever

Şüphe – 2011 – Aziz Kutlu

Firar – 2011-2012 – Civan

Osmanlı Tokadı – 2013-2014 – Fatih / II. Mehmed

Zeyrek ile Çeyrek – 2015 – Meftun

Kayıtdışı – 2017 – Nejat Ateş

Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018-2019 – Üsküplü Ali

Çocuk – 2019-2020 – Hasan Çetin

Zümrüdüanka – 2020 – Cihan Gürtuna

Hükümsüz – 2021 – Selim Demirci

Mahkum – 2021-2022 – Barış / Savaş Yesari

Taçsız Prenses – 2023 – Evgin

Sen Ağlama İstanbul – 2024-2025 – Kubat

Cennetin Çocukları – 2025-2026 – İskender Demir



Karma – 2025 – Serhat

Rüzgarlı Pazar – 2026 – Ateş

Göktürkler: Asya’nın Efendileri – Kürşad (yapım aşamasında)

Filmleri

Bana Şans Dile – 2001

Hiçbiryerde – 2002

Karşılaşma – 2003 – Osman

Anlat İstanbul – 2005 – Fiko

Sınav – 2006 – Mert

Kabadayı – 2007 – Murat



Hoşçakal Güzin – 2008 – Serkan

Vali – 2009 – Sarp Uçar

Gökten 3 Elma Düştü – 2009 – Ali

Başka Semtin Çocukları – 2009 – Veysel

Sonsuz – 2009

Çakal – 2010 – Akın

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak – 2011 – Ekin

Türkan – 2011 – Polis Mustafa

Meryem – 2013 – Murat

Sonsuz Bir Aşk – 2015 – Volkan



Kafes – 2015 – Mehmet Sipahi

Mahrumlar – 2016 – Kutlu

Ayla – 2017 – Süleyman Dilbirliği

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu – 2019 – Mehmet Tunç

Şuursuz Aşk – 2019 – Yusuf

Türk İşi Dondurma – 2019 – Yüzbaşı

Kesişme: İyi ki Varsın Eren – 2022 – Ferhat Gedik

49 – 2023 – Oğuz

Cem Karaca’nın Gözyaşları – 2024 – Cem Karaca