Murat Ceylan’dan radikal değişim! Yeni saç stili şaşırttı

Murat Ceylan, görünümünde yaptığı değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı sunucu, saçlarını sıfıra vurdurarak alışılmış tarzının dışına çıktı. Ceylan’ın yeni imajı, onu takip edenlerin de dikkatinden kaçmadı. Özellikle saçlarını tamamen kısaltması, ünlü sunucunun görünümünü bir anda değiştirdi. Sosyal medyada paylaştığı yeni görüntüsüyle gündeme gelen Murat Ceylan, farklı tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Daha önceki saç stilinden oldukça farklı bir görünüm tercih eden Ceylan’ın bu değişikliği, sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Peki, Murat Ceylan neden saçlarını sıfıra vurdurdu? Ünlü sunucunun yeni imajının arkasında özel bir neden olup olmadığı ise merak konusu oldu.

MURAT CEYLAN “ SUSMA” ŞARKISI İÇİN TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Murat Ceylan, “Susma” şarkısı için tarzını değiştirdi. Saçlarını sıfıra vurduran ünlü sunucu, yeni görünümüyle sosyal medyada dikkat çekti. Alışılmış tarzının dışına çıkan Ceylan, yeni imajını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Ceylan’ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum gelirken, yakın arkadaşı Avatar Atakan’ın yorumu da dikkat çekti.

Atakan, arkadaşının yeni tarzını görünce paylaşımın altına “Yapmaaaaaaaa” yorumunu bıraktı. Eğlenceli yorum kısa sürede dikkat çekerken, Murat Ceylan’ın yeni imajı takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım takipçisi yeni tarzını beğenirken, bazıları ise Ceylan’ın eski görünümünün daha iyi olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

MURAT CEYLAN SAÇLARINI SIFIRA VURDURDU

Murat Ceylan, imajında yaptığı radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, saçlarını sıfıra vurdurarak takipçilerinin karşısına bambaşka bir görünümle çıktı.

Alışılmış saç stilinden vazgeçen ünlü sunucunun yeni hali kısa sürede merak konusu oldu. Ceylan’ın saçlarını tamamen kısaltması, sosyal medyada da çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. Yeni imajıyla oldukça farklı görünen Murat Ceylan, bu değişikliğiyle takipçilerini şaşırttı.

Sıfıra vurduğu saçları, ünlü ismin yeni görünümünde en çok dikkat çeken detay oldu. Ceylan’ın neden böyle bir değişiklik yaptığı ise merak ediliyor. Ünlü sunucunun yeni tarzını gören takipçileri, sosyal medya paylaşımlarında Ceylan’ın yeni görünümüyle ilgili beğeni ve yorumlarını dile getirdi.