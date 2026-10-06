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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:27

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni tarzı ve mesleği herkesi şaşırttı

Acemi Cadı dizisinde Ceren karakteriyle ekranlara gelen Dicle Alkan, yıllar sonra ortaya çıkarak gündemdeki yerini aldı. Yıllar sonraki görünümü ve radikal kararlarıyla tekrardan adından söz ettiren Dicle Alkan, yeni mesleği ve tarzıyla herkesi şaşırttı. İşte detaylar….

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni tarzı ve mesleği herkesi şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:27

Bir döneme damga vuran Acemi Cadı dizisi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin halen daha yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle de Ceren karakterini oynayan Dicle Alkan, yıllar sonra ortaya çıkmasıyla gündemdeki yerini aldı. Yeni tarzı ve mesleği ile herkesi şaşırtan Dicle Alkan, aldığı radikal kararlarla da kısa süre de en çok konuşulan isimlerden biri oldu.  İşte detaylar…

ACEMİ CADI’NIN CEREN’İ DİCLE ALKAN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Ekranların sevilerek izlenen ve bir döneme adeta damga vuran yapımlardan biri olan Acemi Cadı dizisi, 2000’li yıllarda ekranlara gelmeye başlamıştı. Kısa sürede izleyicinin dikkatini çeken ve geniş kitlelerce izlenen Acemi Cadı, sadece konusuyla değil oyuncularıyla da sevilerek izlenen yapımlardan biri olmuştu.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni tarzı ve mesleği herkesi şaşırttı

Liseli bir gencin sihirli dünyayla karşılaştığı ve bu süreçte başına gelenleri, komik bir dille anlata yapım senaryosuyla ve güçlü oyuncu kadrosuyla adını duyurmayı başaran Türk televizyonları dizilerinden biri oldu. Öyle ki sadece konusu değil oyuncuları da şimdilerde merak edilerek araştırılıyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni tarzı ve mesleği herkesi şaşırttı

Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin popülerliğini halen daha koruyan Acemi Cadı dizisinde Ceren karakterini oynayan Dicle Alkan, yıllar sonra ortaya çıktı. Dizi de Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Celal Kadri Kınoğlu gibi tecrübeli oyuncuları yanı sıra usta sanatçı Rasim Öztekin'in seslendirdiği kedi Duman karakteri de yer alırken liseli genç bir ismi oynayan Dicle Alkan, en renkli ve eğlenceli karakter olarak biliniyordu.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni tarzı ve mesleği herkesi şaşırttı

Genellikle okul sahnelerinde ön plana çıkan Dicle Alkan kızıl saçları ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken karakterler arasında yer alıyordu. Hatta Ceren karakteri olaylar her ne kadar ciddi olursa olsun yaptığı şakalar ve esprilerle dizinin dinamik taşlarından biriydi. Diziden sonra ortalık da çok görülmeyen Dicle Alkan, şimdilerde yeni tarzıyla çok konuşulacak.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni tarzı ve mesleği herkesi şaşırttı

YENİ TARZI VE MESLEĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Acemi Cadı’da kimi zaman sihirli dünyada payını alarak küçükten büyüğe herkesin dikkatini çekiyordu. Eğlenceli sahneleriyle bilinirken uzun zamandır ekranlarda yer almayarak gündeme gelmiyordu. Magazin gündeminden de uzak duran Dicle Alkan, yıllar sonra ortaya çıkarak yeni tarzı ve mesleğiyle herkesi şaşırttı.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni tarzı ve mesleği herkesi şaşırttı

Son dönemdeki görüntüsüyle ve kariyerinde yaptığı radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çeken Dicle Alkan, dizideki kızlı saçlarını geride bırakarak yıllar içinde tarzını tamamen değiştirdi. Oyunculuğu yanı sıra müzikle dünyasında da tanınan Dicle Alkan, DJ’lik yaptığı da bilinen bilgiler arasında yer alıyor.

Acemi Cadı’nın Ceren’i Dicle Alkan yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni tarzı ve mesleği herkesi şaşırttı

Sosyal medyasını da aktif bir şekilde kullanan Dicle Alkan, hayranları ve sevenleriyle kimi zamanda oradan iletişim kuruyor.

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ETİKETLER
#Şenay Gürler
#Acemi Cadı
#Ceren
#Rasim Öztekin
#Dicle Alkan
#Magazin
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