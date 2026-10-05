Akasya Durağı'nın Can'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Erimşah Bora'nın yeni mesleği şaşırttı

Dizinin küçük oyuncusu Erimşah Bora, Akasya Durağı sonrasında ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Oyunculuk kariyerine devam etmek yerine eğitimini farklı bir alana yönlendiren Bora, oyun sektörüne ilgi duydu. Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'ne girdikten sonra bu eğitimini bırakan genç isim, Doğuş Üniversitesi'nde burslu olarak Endüstriyel Tasarım eğitimi aldı ve kariyerini tasarım ile oyun sektörüne çevirdi.

AKASYA DURAĞI'NIN UNUTULMAZ ÇOCUKLARINDAN BİRİYDİ

2008 yılında izleyiciyle buluşan Akasya Durağı, dört sezon boyunca ekranlarda kaldı. Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan, Melek Baykal ve Timur Acar gibi önemli isimleri bir araya getiren dizi, kalabalık karakter kadrosuyla uzun süre hafızalarda yer etti.

Yıllar geçmesine rağmen dizinin tekrar bölümlerinin yayınlanması ve sosyal medyada yapılan nostalji paylaşımları, yapımın karakterlerini yeniden gündeme taşıyor. Özellikle dizide çocuk yaşta kamera karşısına geçen oyuncuların bugünkü hayatları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Son dönemde Osman Ağa ve Safiye'nin kızları Sudenaz ile Busenaz'a hayat veren Mina ve Dila Bulutsuz'un yanı sıra, Şoför Leyla karakteriyle tanınan Ayça İnci'nin yıllar sonraki görüntüsü de gündeme gelmişti. Şimdi ise gözler dizinin bir başka sevilen çocuk oyuncusuna çevrildi.

CAN KARAKTERİYLE 174 BÖLÜM EKRANDA KALDI

Erimşah Bora, dizide Sinan ve Gülbin'in oğlu Can karakterine hayat veriyordu. Yaramazlıkları, afacan tavırları ve ailesiyle yaşadığı eğlenceli olaylarla dizinin çocuk karakterleri arasında öne çıkan Can, özellikle diziyi takip eden izleyicilerin hafızasında yer etti.

Bora, 2008 ile 2012 yılları arasında toplam 174 bölüm boyunca Can karakteriyle ekranlarda göründü. Ancak dizi sona erdikten sonra oyunculuk kariyerine devam etmedi ve zamanla televizyon dünyasından uzaklaştı.

OYUNCULUĞU BIRAKIP OYUN SEKTÖRÜNE YÖNELDİ

Erimşah Bora'nın yıllar sonra dikkat çekmesinin nedenlerinden biri yalnızca görüntüsündeki değişim olmadı. Bora'nın oyunculuktan sonra tercih ettiği eğitim ve meslek yolu da dikkat çekti. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazanan Bora, bir süre sonra hedefini değiştirdi. Oyun sektöründe çalışmak istemesi nedeniyle fizik eğitimini yarıda bırakarak Doğuş Üniversitesi'nde burslu olarak Endüstriyel Tasarım eğitimi aldı.

Tasarım ve 3D modelleme alanlarına yönelen Bora, eğitim hayatının ardından oyun dünyasına ilişkin çalışmalarını sürdürdü. Profesyonel bilgilerinde de oyun sektöründe ilerlemek amacıyla Endüstriyel Tasarım eğitimi aldığına yer verdi.

YILLAR SONRAKİ HALİ GÜNDEM OLDU

Çocukluk döneminde televizyon karşısına geçen izleyicilerin bugün yetişkin haliyle karşılaştığı Erimşah Bora, aradan geçen yılların ardından yeniden merak konusu oldu. Can karakterindeki çocukluk görüntüleriyle bugünkü hali karşılaştırıldığında Bora'nın geçirdiği değişim dikkat çekiyor.

Sosyal medyada çok fazla görünür olmayı tercih etmeyen Bora'nın yeniden gündeme gelmesi, Akasya Durağı izleyicilerini de yıllar öncesine götürdü. Dizinin unutulmayan çocuk karakterlerinden biri olan Can'ın bugün bambaşka bir meslek alanında ilerlemesi ise nostaljiye farklı bir boyut kattı.