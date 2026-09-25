Akasya Durağı'nın şoför Leyla'sını gören tanıyamadı! Ayça İnci son haliyle nefes kesti

2008 yılında başlayan ve 5 sezon boyunca ekranlarda kalan Akasya Durağı, kalabalık oyuncu kadrosu ve renkli karakterleriyle Türk televizyonunun hatırlanan yapımları arasında yer aldı. Nuri Baba, Osman Ağa, Sinan, Seyit ve Leyla gibi karakterler yıllar sonra bile sosyal medyada konuşulurken, bu kez gözler dizide 82 bölüm boyunca yer alan Ayça İnci'ye çevrildi.

AKASYA DURAĞI'NIN UNUTULMAYAN KADIN ŞOFÖRÜ

Dizinin kadrosuna ilerleyen bölümlerde katılan Leyla, Ramazan Baba'nın kızı olarak hikâyeye dahil oldu. Melahat'ın ardından durağın kadın şoförlerinden biri olan Leyla, özellikle direksiyon başındaki sahneleriyle izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Leyla'nın dizideki hikâyesi yalnızca şoförlük yaptığı sahnelerle sınırlı kalmadı. Karakterin Tolga ile yaşadığı ilişki de dizinin öne çıkan hikâyelerinden biri oldu. İkilinin ilişkisi ilerleyen bölümlerde evlilikle sonuçlandı.

Ayça İnci'nin Leyla karakteriyle yer aldığı dönem, dizinin geniş izleyici kitlesine ulaştığı yıllara denk geldi. Bu nedenle İnci'nin yıllar sonraki görüntülerinin paylaşılması, diziyi takip edenler için eski günleri yeniden hatırlatan bir gelişme oldu.

AYÇA İNCİ'NİN OYUNCULUK KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ayça İnci, kariyeri boyunca farklı televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı. Alacakaranlık, Yanık Koza, Semum, Arka Sokaklar ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan oyuncu, ilerleyen yıllarda da ekran çalışmalarını sürdürdü.

İnci, 2025 yılında Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda Esenbike karakteriyle yer aldı. Böylece uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyerine yeni bir televizyon projesi daha ekledi.

Oyunculuk Ayça İnci için aynı zamanda aileden gelen bir meslek olarak da öne çıkıyor. İnci, Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından Bilal İnci'nin torunu. Oyuncu Ayçin İnci ise Ayça İnci'nin kardeşi.

YILLAR SONRAKİ HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ayça İnci'nin eski dönem fotoğraflarıyla günümüzdeki görüntüsünün yan yana paylaşılması, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Özellikle Akasya Durağı'ndaki Leyla karakteriyle özdeşleşen görünümünün ardından geçen yıllar, oyuncunun stilindeki değişimi de ortaya koydu.

48 yaşındaki oyuncu, son görüntüsünde açık mavi bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Eski dönem fotoğraflarında koyu saçları ve dönemin stilini taşıyan görünümüyle dikkat çeken İnci, yeni fotoğrafında ise daha farklı bir tarzla objektif karşısına çıktı.

Aradan geçen uzun zamana rağmen oyuncunun yüz hatlarının tanıdık gelmesi, Akasya Durağı izleyicilerinin eski karakterleri yeniden hatırlamasına neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da dizinin eski bölümlerine ve karakterlerine yönelik nostaljik yorumlar öne çıktı.

AKASYA DURAĞI KARAKTERLERİ HALA HATIRLANIYOR

Akasya Durağı'nın ekran macerası sona ereli uzun yıllar olsa da dizi, televizyon tekrarları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Özellikle dizinin eski sahnelerinin kısa videolar halinde yeniden paylaşılması, yapımın farklı yaş grupları tarafından da tanınmasına katkı sağlıyor.

Daha önce Osman Ağa ve Safiye'nin “kızçeleri” Sudenaz ile Busenaz'ı oynayan Mina ve Dila Bulutsuz'un yıllar sonraki görüntüleri de gündeme gelmişti. Şimdi ise nostalji rüzgârının yeni durağı Ayça İnci oldu. Bir dönem ekran başında takip edilen Leyla karakterinin yıllar sonraki görüntüsü, Akasya Durağı'nın izleyicilerinde eski bölümlere dönme isteği uyandırırken, dizinin karakterlerinin hafızalarda ne kadar kalıcı olduğunu da bir kez daha ortaya çıkardı.

