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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:53

Popstar Abidin’in yıllar sonra seçtiği meslek şaşırttı! Şöhreti geride bırakıp bambaşka bir yola yöneldi

2000’li yılların fenomen yarışması Popstar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Abidin Özşahin, yarışmanın ardından müzik kariyerini sürdürse de bir süre sonra ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti. Popstar’ın ilk sezonunda birinci olarak büyük bir çıkış yakalayan Özşahin, yıllar içinde hayatını tamamen farklı bir alana taşıdı. Ünlü isim, bugün kurumsal iletişim ve marka danışmanlığı alanında faaliyet gösteren şirketinin başında bulunuyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Popstar Abidin’in yıllar sonra seçtiği meslek şaşırttı! Şöhreti geride bırakıp bambaşka bir yola yöneldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:53

Bir dönem sokakta rahatça yürüyemeyecek kadar yoğun ilgi gören Abidin Özşahin, şöhretin ardından farklı bir hayat kurdu. Müzik dünyasında beklediği sürekliliği yakalayamayan Özşahin, 2017 yılında kendi şirketini kurarak marka stratejileri ve kurumsal iletişim alanına yöneldi. ’da çeşitli sektörlerden şirketlere danışmanlık hizmeti veren Özşahin’in yıllar sonraki mesleği, dönemini hatırlayanları şaşırttı.

POPSTAR ABİDİN YARIŞMADA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

2003 yılında izleyiciyle buluşan Popstar, kısa sürede dönemin en çok konuşulan televizyon programlarından biri haline gelmişti. , , Ercan Saatçi ve Ahmet San’ın jüri koltuğunda oturduğu programda yarışmacıların performansları kadar yaşanan tartışmalar da gündeme damga vuruyordu.

Popstar Abidin’in yıllar sonra seçtiği meslek şaşırttı! Şöhreti geride bırakıp bambaşka bir yola yöneldi

14 hafta boyunca devam eden yarışmanın sonunda birincilik Abidin Özşahin’in oldu. Güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkat çeken Özşahin, böylece müzik dünyasına adım atmak için önemli bir fırsat yakaladı.

"DERDİM BİRİNCİ OLMAK DEĞİL, MÜZİK SEKTÖRÜNE GİRMEKTİ"

Özşahin, Popstar macerasının öncesinde de müzik sektörüne girmeye çalıştığını anlatmıştı. İstanbul’da albüm hazırlığı yaptığını ancak projenin çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle hayata geçmediğini belirten Özşahin, Adana’ya döndüğü dönemde Popstar için başvurduğunu söylemişti.

Popstar Abidin’in yıllar sonra seçtiği meslek şaşırttı! Şöhreti geride bırakıp bambaşka bir yola yöneldi

Özşahin, yarışmaya katılma sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.

"FARK ETTİM Kİ O SEKTÖR DE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLMİŞ"

Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş."

Popstar Abidin’in yıllar sonra seçtiği meslek şaşırttı! Şöhreti geride bırakıp bambaşka bir yola yöneldi

POPSTAR BİRİNCİLİĞİ KARİYERİNİ SÜRDÜRMEYE YETMEDİ

Yarışmada elde ettiği birinciliğin ardından müzik çalışmalarına devam eden Abidin Özşahin, Popstar dönemindeki büyük ilginin kalıcı olmadığını zaman içinde gördü. Televizyon yarışmalarının bir yarışmacıya tanınırlık kazandırabileceğini ancak sonraki sürecin farklı dinamiklere bağlı olduğunu ifade eden Özşahin, kendi deneyimini de bu çerçevede değerlendirdi.

Özşahin, yarışma sonrasında müzik sektöründe yaşadığı süreci şöyle anlatıyor:

"Kimse sonsuza kadar hatırlanacak diye bir şey yok... Bu yarışma sadece bir platformdu ve bir sürü farklı dinamiği vardır. Bu yarışmalar birçok kişiye dezavantaj da sağladı. Ben, Popstar'ın ilk birincisi olduğum için hâlâ hatırlanıyorum. Burada olay müzik yapımcısında bitiyordu.

Popstar Abidin’in yıllar sonra seçtiği meslek şaşırttı! Şöhreti geride bırakıp bambaşka bir yola yöneldi

Sektöre yeni girmişsiniz, toy ve çömezsiniz... Sizi çok çok aşan şeyler var. Birinci olmuşsunuz ama bu başarının devamı sözleşmeli olduğunuz yapımcıya bağlı. Star olacağınız yoksa, zaten kim ne yaparsa yapsın olmuyor. Ben bir süre sonra 'Hayatımda daha gerçek ne yapabilirim?' diye düşündüm ve Ankara'ya yerleştim."

Popstar Abidin’in yıllar sonra seçtiği meslek şaşırttı! Şöhreti geride bırakıp bambaşka bir yola yöneldi

"20 YIL ÖNCE SOKAKTA YÜRÜYEMİYORDUM"

Popstar döneminde gördüğü yoğun ilgiyi de anlatan Özşahin, şöhretin beraberinde getirdiği değişimin kolay olmadığını dile getirdi. Bir anda tanınır hale gelmesinin ardından ilginin zamanla azalmasının şaşırtıcı olmadığını belirten Özşahin, bu süreci hayatının önemli deneyimlerinden biri olarak değerlendirdi.
Ünlü isim, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"İlginin aniden kesileceği zaten belliydi. Hızlı gelen şöhretin ilgisi de aniden kesilir. Bu doğanın kanunu. Bu yarışmalardan sonra insanların arkasında durulmadığı için izleyicinin de bu tip yarışmalara ilgisi azaldı.
Yarışmaya katılmak bir prestij değil aksine bir durummuş gibi addedilmeye başlandı. Hayatta hiçbir şey kolay atlatılmıyor. Benim yapılacaklar listem vardı. O listenin içinde ünlü olmak vardı. Bu işin içine girmek, biraz sahne tozunu profesyonel anlamda yutmak, o sektörden insanlarla çevre yapmak...

Popstar Abidin’in yıllar sonra seçtiği meslek şaşırttı! Şöhreti geride bırakıp bambaşka bir yola yöneldi

Bu benim yapılacaklar listemdeydi ve yaptım. Kolay mı oldu? Hiç beklemediğim kadar ünlü olduğum bir dönem var. Bundan 20 yıl önce sokakta yürüyemiyordum. Ama bu süreç de kolay atlatılmıyor. Hayatta kazandığınız her tecrübe aslında çektiğiniz acılardan edindiğinizdir. Bu sıkıntılar ya da önümü göremediğim anlar hayata daha gerçekçi bakmamı sağladı.

Hiçbir zaman 'Birinci oldum, bundan sonra hayatım muhteşem gidecek' diye düşünmedim. Her zaman B, C, D planlarım vardı. Yarışmalar sonrası bunalıma giren hatta intiharı bile düşünen insanlar oldu. Bu noktada eş, dost ve aile çok önemli.

Benim öyle bir şansım vardı. O yüzden size yarışma sonrasına diar kötü bir tablo çizemiyorum. Ama şunun altını çizmek isterim... Bu pozitif düşünme şekline erişmem çok da toz pembe bir süreçle olmadı, zordu."

Popstar Abidin’in yıllar sonra seçtiği meslek şaşırttı! Şöhreti geride bırakıp bambaşka bir yola yöneldi

YILLAR SONRA BİRİNCİLİKTEN DANIŞMANLIĞA

Müzik dünyasındaki çalışmalarının ardından farklı alanlara yönelen Abidin Özşahin, reklam müzikleri hazırlayarak ajanslarla çalışmaya başladı. Zaman içinde iş alanını genişleten Özşahin, marka stratejileri üzerine çalışmalar yürüttü.

2017 yılında kendi şirketini kuran Özşahin, bugün Ankara’da kurumsal firmalara marka danışmanlığı ve kurumsal iletişim hizmetleri sunuyor. Farklı sektörlerden şirketlerle çalışan Özşahin, Popstar döneminden yıllar sonra kariyerini televizyon ve müzikten farklı bir noktaya taşımış oldu.

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ETİKETLER
#Deniz Seki
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#armağan çağlayan
#Popstar
#Kurumsal İletişim
#Abidin Özşahin
#Marka Stratejileri
#Magazin
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