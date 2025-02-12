Sigarayla mücadelede yeni dönem! Bakan Memişoğlu talimatı verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine, Bakanlığın tütün denetçileri, 81 ilde çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapacak.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla tütünle mücadelede denetimlere ağırlık verileceğini söyledi.

Bakanlığın sigarayla mücadele konusundaki çalışmalarına da değinen Demirkol, 565 sigara bırakma polikliniğinde sertifikalı 1100 hekimin çalıştığını söyledi.

EĞİTİMLER HIZLANACAK

Demirkol, sertifikalı hekim sayısını artırma noktasında da eğitimleri hızlandırdıklarını belirterek, "Çok yakın zamanda iki ilimizde, Bolu ve Rize'de sigarayı bırakmayla ilgili sertifikasyon çalışmalarımızı hızlıca tamamlayıp çok sayıda gönüllü hekimimizin bu polikliniği yapma imkanını sağlamış olacağız." dedi.

Sigara bırakma polikliniklerinde hastalara ilaçların ücretsiz verildiğini anımsatan Demirkol, "Bu hizmetimizi etkin ve yaygın bir şekilde yaptırmak istiyoruz. Aile hekimliklerimizden gönüllü olanları hızlıca yine bu eğitimlerimizi aldıracağız. Kayıtlı nüfuslarında sigara bırakmayla ilgili çalışmalarını sertifikalı bir şekilde yapma imkanı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

81 İLDE ÇAPRAZ DENETİMLE "DUMAN AVI"

Demirkol, tütün denetimlerinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, sağlık personelinin kolluk kuvvetleri ile birlikte denetimler yaptığını anlattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatı doğrultusunda, çapraz denetimleri artıracaklarını belirten Demirkol, bununla ilgili illere yazı gönderdiklerini söyledi.

Çapraz denetimlerin nasıl yapıldığı konusunda ise Demirkol, "Çapraz denetim, farklı ilden bizim görevlendirdiğimiz yetkin sağlık personellerinin başka bir ile giderek hem rutin denetimleri yapması hem de ihbar denetimlerinde yerinde kontrolü yapması sistemine diyoruz. Aynı il içerisinde de farklı ilçelerdeki sağlık personelleri kolluk kuvvetlerinin desteğiyle bulunduğu ilçeden başka bir ilçeye de gidiyor. Çapraz denetimleri hem il bazlı hem de ilçe bazlı yoğunlaştırarak ve artırarak yapma noktasında yazılarımızı illerimize göndermiş olduk."