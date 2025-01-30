Türkiye'de kalp krizi ölümleri zirveye çıkıyor! Avrupa birincisi olduk

30 Ocak 2025 11:13 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:24

Kalp krizi vakalarında artış yaşanıyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiği ve bu vakaların da yüzde 66’sının ölümle sonuçlandığı açıklandı.

Doktorlar ondan, o hayattan vazgeçmedi! 50 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

Doktorlar ondan, o hayattan vazgeçmedi! 50 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

Türkiye'de kalp krizi oranlarının yüksekliği, son zamanların en dikkat çeken verileri arasında yer alıyor. Ülkemizde her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ünün kalp krizi geçirdiği, yapılan araştırmalarla ortaya konuldu. Almanya'da bu oran 399 civarlarındayken, Fransa'da 179 ve İngiltere'de 149 seviyesinde seyrediyor.

Fransa ve İngiltere, hem kriz geçirme oranlarında hem de ölüm oranlarında Türkiye'nin çok gerisinde gözüküyor.

Ayrıca erken müdahale hayat kurtarıcıdır. Göğüs ağrısı gibi belirtiler olduğunda derhal acil yardım çağrılmalıdır.

200 BİN KİŞİ KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR

Uzman görüşü ve araştırmalara göre yine her yıl yaklaşık 200 bin kişi, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu oran Almanya'da yüzde 45, İngiltere'de yüzde 30, Fransa'da ise yüzde 33.

Türkiye'de ise yüzde 66 ile kriz geçirenlerin üçte ikisi hayatını kaybediyor. Kalp krizinden korunmak ise doğru beslenmek ve stressiz bir hayattan geçiyor.

KALP KRİZİ NEDEN OLUR?

Ateroskleroz (Damar Tıkanıklığı): Koroner arterlerde plak birikmesi

Yüksek Kolesterol: LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin yüksek olması

Hipertansiyon: Yüksek tansiyon damar duvarlarına zarar verebilir

Sigara ve Alkol: Damar yapısını bozarak tıkanıklığa yol açabilir

Diyabet: Kan damarlarını zayıflatarak risk oluşturur

Obezite: Kalp ve damar sistemi üzerinde yük oluşturur

Stres: Kan basıncını artırarak damar sağlığını olumsuz etkiler

Genetik Faktörler: Ailede kalp hastalığı öyküsü

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göğüs ağrısı veya sıkışma (genellikle sol kola, çeneye veya sırta yayılabilir)

Nefes darlığı

Soğuk terleme

Baş dönmesi veya bayılma

Mide bulantısı ve kusma

Ani yorgunluk

Çarpıntı