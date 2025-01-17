Doktorlar ondan, o hayattan vazgeçmedi! 50 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

17 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:55

Erzincan'da geçirdiği kalp krizi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 72 yaşındaki Rıdvan Ulusoy, 50 dakika süren kalp masajı ile hayata tutundu.

Kuşu hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı

Kuşu hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı

Erzincan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan iki kalp krizi​ vakası, sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesi sayesinde başarıyla sonuçlandı.

Her iki olayda da, yapılan kalp masajı sayesinde kalp krizi geçiren vatandaşlar yeniden hayata döndü.

İlk olayda, 72 yaşındaki Rıdvan Ulusoy kalp krizi geçirerek fenalaştı.

Olayın ardından hemen çevresindekiler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi ve Ulusoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede 50 dakika süren kalp masajı ve yapılan müdahale ile Ulusoy’un kalbi yeniden çalışmaya başladı ve hayata tutundu.

BİR VAKA DAHA

Diğer bir vakada ise, İsviçre’de yaşayan 61 yaşındaki Nuri Esen, Erzincan’ın Kemah ilçesindeki köyünde aniden kalp krizi geçirdi.

Çevredekiler tarafından hızla fark edilen durum sonrası Esen, hastaneye kaldırıldı. Burada 10 dakika süren etkili bir kalp masajı ile Esen yeniden hayata döndürüldü.

"KALP MASAJIYLA ENTÜBE ETTİK"

Kalp krizi geçiren Nuri Esen’in eşi Medine Esen yaptığı açıklamada, “Rahatsızlandı biraz ufak müdahaleler yaptım. Kendimiz özel bir hastaneye geldik Orada bazı şeyler yapıldı ilk müdahale edildi. Ondan sonra müdahale odasına aldılar. Oradan ambulansa alıp araştırmaya geldik. Oradan tekrar kırmızı odayı aldılar, müdahale ettiler. Ondan sonra yoğun bakım bölümüne getirdiler. Çok stres yaşadık Çok üzüldük. Çok korktuk. Ondan sonra çok şükür kendine geldi." dedi.

KALP MASAJI 50 DAKİKA SÜRDÜ

72 yaşındaki Rıdvan Ulusoy’un 50 dakika süren kalp masajı ile hayata döndürüldüğünü belirten Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, “Servisimizde yatan bir hastamız, nadir hastalarımızdan biri diyebiliriz. Kendisi 72 yaşında. Bir cumartesi sabahı maalesef kalbi duruyor ve kalbi durur vaziyette Acil servise yakınları tarafından ambulansla getiriliyor. Orada kırmızı alanda müdahale etmeye başlıyorlar. Yapılan değerlendirmede evet kalp atımı yok. Ve yaklaşık 45 dakika süreyle kalp masajı yapılıyor kendisine."