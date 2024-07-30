Sığınma istedi gerçek bambaşka çıktı! Zabıtanın dikkati teröristi yakalattı

30 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:29

Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü

Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri listede olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri listede olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Menteşe ilçesinde şehirlerarası yolcu otogarında P.E. isimli 19 yaşındaki adlı öğrenci, özel güvenlik görevlisi kadından kadın sığınma evi talebinde bulundu.

Özel güvenlik görevlisi, zabıta ile irtibat kurması için kendisini zabıtaya yönlendirdi.

TELEFONDA FOTOĞRAFLARI GÖRDÜ

Otogarda görevli zabıta, P.E'nin telefonunu kullandığı esnada telefonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel resimler gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından Menteşe Otogarı'na Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

TELEFONUNA EL KONULDU

Yapılan görüşmede örgüte katılmak amacıyla Van'a gideceğini belirten P.E., PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı.

P.E.'nin cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.