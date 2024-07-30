Sığınma istedi gerçek bambaşka çıktı! Zabıtanın dikkati teröristi yakalattı
Muğla'daki otogarda zabıtanın dikkati sayesinde bir terörist yakalandı. Menteşe ilçesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan kadının, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.
Menteşe ilçesinde şehirlerarası yolcu otogarında P.E. isimli 19 yaşındaki adlı öğrenci, özel güvenlik görevlisi kadından kadın sığınma evi talebinde bulundu.
Özel güvenlik görevlisi, zabıta ile irtibat kurması için kendisini zabıtaya yönlendirdi.
TELEFONDA FOTOĞRAFLARI GÖRDÜ
Otogarda görevli zabıta, P.E'nin telefonunu kullandığı esnada telefonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel resimler gördü.
112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından Menteşe Otogarı'na Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
TELEFONUNA EL KONULDU
Yapılan görüşmede örgüte katılmak amacıyla Van'a gideceğini belirten P.E., PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı.
P.E.'nin cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.