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Siirtli öğretmenden alkışlanacak hareket! Tüm birikimini Gazze'ye bağışladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 12:48 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:49
Siirtli öğretmenden alkışlanacak hareket! Tüm birikimini Gazze&#039;ye bağışladı

İşgalci İsrail, Gazze'de soykırım saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinden bölgeye yardım yağıyor. Siirt'te öğretmen olan Tuğçe Nur Aydın, katliama sessiz kalmamak ve insanları teşvik etmek adına Gazze için 300 bin lira bağış yaptı.

Siirt'in Eruh ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Tuğçe Nur Aydın, Gazze'ye yardım için 300 bin lira bağışta bulundu.

Siirtli öğretmenden alkışlanacak hareket! Tüm birikimini Gazze'ye bağışladı - 1. Resim

Eruh Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli Aydın, 300 bin liralık birikimini, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'ye ulaştırılması amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının hesabına yatırdı.

Siirtli öğretmenden alkışlanacak hareket! Tüm birikimini Gazze'ye bağışladı - 2. Resim

"TÜM DÜNYAYI YARDIM YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Aydın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadığını belirterek, "Bu soykırımı görmezden gelmek, yapılan katliamlara sessiz kalmak mümkün değil.

İnsanları teşvik etmek ve Gazze'ye duyarlılığı artırmak için bu yardımı yapmayı uygun gördüm. Tüm dünyayı Gazze'ye ses olmaya ve yardım yapmaya davet ediyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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