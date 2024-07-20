Siirtli öğretmenden alkışlanacak hareket! Tüm birikimini Gazze'ye bağışladı

20 Temmuz 2024 12:48 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:49

Gazze'ye yardımları engelleyen yağmacı gruplara ABD ve İsrail'den ödül! 200 bin dolar topladılar

Gazze'ye yardımları engelleyen yağmacı gruplara ABD ve İsrail'den ödül! 200 bin dolar topladılar

Siirt'in Eruh ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Tuğçe Nur Aydın, Gazze'ye yardım için 300 bin lira bağışta bulundu.

Eruh Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli Aydın, 300 bin liralık birikimini, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'ye ulaştırılması amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının hesabına yatırdı.

"TÜM DÜNYAYI YARDIM YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

Aydın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadığını belirterek, "Bu soykırımı görmezden gelmek, yapılan katliamlara sessiz kalmak mümkün değil.

İnsanları teşvik etmek ve Gazze'ye duyarlılığı artırmak için bu yardımı yapmayı uygun gördüm. Tüm dünyayı Gazze'ye ses olmaya ve yardım yapmaya davet ediyorum." dedi.