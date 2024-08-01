Siirt'te korkunç olay! Kıskançlık krizine girdi, eski eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 15:36 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:51
Siirt'te kıskançlık krizine giren adam dehşet saçtı. Eski eşini bıçaklayan İ.K sonra ise bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5 çocuk annesi kadının öldüğü belirlendi.
Siirt'te meydana gelen korkunç olayda, dün gece saat 23.00 sıralarında Ülkü Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi S.K., evine gelen eski eşi İ.K ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışmada kıskançlık krizi geçiren İ.K., eski eşi S.K'yı bıçakladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. S.K., hayatını kaybederken, İ.K., ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı