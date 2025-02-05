Sıla bebek davası ertelendi! Kanlı bezi çöpe atan annenin ifadesi şoke etti

05 Şubat 2025 13:03 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:06

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde maruz kaldığı darp ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davası 7 Şubat'a ertelendi. Kanlı bezi saklayan annenin ifadesi ise dehşete düşürdü.

Cinsel istismara uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davası Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görüldü. Gizli olarak yürütülen duruşmada Tutuklu sanıklar anne Bakiye Yeniçeri ile çocuklar G.K. ve K.A. SEGBİS ile bağlanırken, diğer sanıklar Bakiye Yeniçeri'nin sevgilisi Sanlı Ö. ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Sıla'nın kanlı bezini gören fakat durumu yetkililere bildirmeyen annenin ifadesi şaşkına çevirdi. Öte yandan mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuklardan birinin avukatının ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı 7 Şubat Cuma günü saat 09.30’a erteledi.

DELİLLERİ GİZLEYEN ANNE BERAATİNİ TALEP ETTİ

Anne Bakiye Yeniçeri duruşmada, "Çocuğun parkta düştüğü söylendi, yükümlülük ihmalim yok, herhangi bir delil gizlemedim" diyerek beraatini talep etti. Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, annenin akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

ÇOCUK İHMALİ, ŞİDDETİ VE İSTİSMARI KONUSUNDA KOMİSYON KURULDU

Duruşmaya Meclis Araştırma Komisyonu üyesi olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "26 Aralık’ta ilk duruşması görülmüştü, bugün ikinci duruşma yapıldı. Duruşma kapalı olarak görüldü çünkü iki suça sürüklenen çocuk var. Sanıkların son ifadeleri alındı. Suça sürüklenen çocuklardan birinin avukatı süre istediği için duruşma Cuma günü sabah 09.30’a ertelendi. Muhtemelen o gün karar verilecek. Meclisten milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hem Sıla bebek davası hem de Narin ile ilgili çocuk ihmali, şiddeti ve istismarı konusunda korunmaya yönelik bir komisyon kurulmuştu. O komisyonun üyesi olarak buradayım" dedi.

"DAVAYI TAKİP EDİYORUZ"

Tekirdağ Barosu Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan, "Duruşmayı Tekirdağ Barosu olarak takip ediyoruz. Çocuklar ve anne SEGBİS ile dinlendi, tanıklar dinlendi. Daha sonra savcı mütalaa verdi ve dava kısa süre sonraya ertelendi. Davaya tanık olarak katılan babaanne konuşamadı, sağlıklı bir ifade veremedi" ifadelerini kullandı.

"SILA BEBEK İNŞALLAH SON OLUR"

Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, "Duruşma Cuma gününe ertelendi. Dilerim ki hak eden hak ettiği cezayı alır. Bir daha böyle şeyler ülkemizde yaşanmaz. Sıla bebek inşallah son olur. Yanımızda olan tüm devlet büyüklerine teşekkür ederim" diye konuştu.