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 | Onur Kaya

Sıla bebek davasında gerekçeli karar açıklandı

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K.'ye verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

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Sıla bebek davasında gerekçeli karar açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 22:29

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada anne ile beraber 3 kişiye hapis cezası verilmişti. Türkiye'yi sarsan davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı.

Mahkemece hazırlanan 33 sayfalık gerekçeli kararda, Sıla bebeğin yakınları, sanıkların ve görgü tanıklarının gerek soruşturma gerekse dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR: İSTİSMAR, DARP, TRAVMA...

Kararda, elde edilen raporlarda Sıla bebeğe istismarda bulunulduğu ve darbedildiği belirtildi. Sıla bebek hakkında İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

HAKİM İNDİRİMİ UYGUN GÖRMEDİ

Kararda, sanıklar hakkında takdiren indirim yapılmasına yer olmadığı hükmünün uygulandığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı. Sıla bebek, tedavi altında tutulduğu hastanede 7 Ekim 2024'te hayatını kaybetmişti.

ANNE İLE BİRLİKTE 3 SANIĞA HAPİS CEZASI

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezası verilmişti.

2 KİŞİYE BERAAT

Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etmişti.

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