Son dakika | Sıla bebek davasında karar: Cezalar belli oldu

Türkiye'yi sarsan Sıla bebek davasında mahkemeden karar çıktı. 5 sanığın yargılandığı davada anne ile beraber 3 kişiye hapis cezası verilirken, 2 sanık ise beraat etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

SANIKLAR SON KEZ SAVUNMA YAPTI

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar son kez savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından hükmünü açıkladı.

CANİ ANNEYE 27 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme, anne Bakiye Y.'yi öldürme suçundan 24 yıl, suç delillerini karartmaktan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan G.K. cinsel istismar suçundan 7 yıl, K.A. cinsel istismar suçundan 7 yıl ve öldürme suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası aldı.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Diğer sanıklar Kanı. A. ve Sanlı Ö. ise beraat etti.

Mahkemenin kararının ardından taraflar duruşma salonundan ayrıldı.