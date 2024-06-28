Silahını temizlerken dehşeti yaşadı!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 01:04 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 01:06
Bursa'da silahını temizleyen bir kişi, silahın ateş alması sonucu kafasından yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki bir evin çatısında silah sesi duyuldu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu İmran M. (22) evinin çatısında ailesiyle çay içerken silahını temizlemeye başladı. Silah ateş alınca İmran M. kafasından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı