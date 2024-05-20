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Silahıyla oynarken 6 yaşındaki kızını vurdu, polisleri görünce kaçtı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 May 2024 19:48 - Güncelleme : 20 May 2024 19:48
Silahıyla oynarken 6 yaşındaki kızını vurdu, polisleri görünce kaçtı

Çorum'da bir baba evinde silahıyla uğraşırken 6 yaşındaki kızını yaraladı. Hastaneye gelen baba karşısında polisleri görünce ortadan kayboldu.

 Çorum'da 6 yaşındaki çocuk, babasının silahından çıkan kurşunla vuruldu.

 Ayaz köyünde yaşayan 30 yaşındaki  O.Ç. ruhsatsız tabancası ile uğraştığı sırada silah ateş aldı ve yakında bulunan 6 yaşındaki kızı İ.Z.Ç. elinden yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahıyla oynarken 6 yaşındaki kızını vurdu, polisleri görünce kaçtı - 1. Resim

Hastaneye gelen baba O.Ç, burada görevli polis ve jandarmayı görünce otomobiline yöneldi. Otomobilini çalıştıran O.Ç, polis ve jandarmanın dur ihtarını rağmen tehlikeli şekilde hastane otoparkından kaçtı.

O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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