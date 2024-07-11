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Hakkarili iş insanı Timur Sevi'ye silahlı saldırı! Hayati tehlikesi var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 05:20 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 05:56

Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Başkan Sevi, geçirdiği 4 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alındı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre ilçenin tanınan ve sevilen simalarından olan Başkan Sevi, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Başkan, yoğun bakıma alındı - 1. Resim

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sevi, olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavi sonrası Başkan Sevi, ameliyata alındı ve 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine nakledildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri soruşturmayı sürdürürken, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Başkan Sevi'nin ailesi ve sevenleri hastanedeki bekleyişlerini sürdürüyorlar.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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