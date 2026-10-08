Silifke Belediyesi’ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 3 tutuklama, toplam sayı 14'e yükseldi

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesi bünyesindeki bazı ihale, mal ve hizmet alımı, hakediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde kullanılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA İMAR VE RUHSAT USULSÜZLÜKLERİ HEDEF ALINDI

Soruşturma kapsamında belediye içerisinde görev yapan bazı yönetici ve personel ile belediye dışında bulunan bazı kişilerin süreklilik gösteren bir iş bölümü içerisinde hareket ettikleri yönündeki iddialar araştırıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda yapılan araştırmalar kapsamında bilirkişi raporları hazırlandı, tanık beyanları alındı. Ayrıca Silifke Belediyesi bünyesinde çalışan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında ifadelerine başvuruldu. Yürütülen soruşturma sonucunda özellikle belediyenin imar ve ruhsat işlemlerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D. ile birlikte aralarında geçmiş dönem İmar Müdürü E.T.T.'nin de bulunduğu M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü adli kontrolle serbest kaldı. Belediye Başkan Yardımcısı R.D., eski imar müdürü E.T.T ile iş adamı M.K. ise tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Soruşturma çerçevesinde 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Turgut ile birlikte Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı S.O., Belediye Başkan Yardımcıları E.E.D., Ş.S.D., Özel Kalem Müdürü E.S., Ayniyat Müdürü E.G.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklanmıştı. Başsavcılığın itirazı üzerine daha sonra 3 şüpheli daha tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyonda da 3 şüpheli daha tutuklanmasıyla toplam 14 şüpheli tutuklandı.