Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Silifke Belediyesi bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde yapılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi.

Belediyede görev yapan bazı yönetici ve personel ile kurum dışındaki bazı kişilerin süreklilik gösteren iş bölümü içerisinde hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcıları dahil 7 gözaltı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesi'ndeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak haksız menfaat temin edildiği belirlenmesi üzerine aralarında başkan yardımcıları ve eski imar müdürünün de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, belediyedeki bazı yönetici ve personelin kurum dışındaki kişilerle organizeli hareket ederek haksız menfaat temin ettiği tespit edildi. Bilirkişi raporları, tanık beyanları ve etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda hareket edildi. Gözaltına alınanlar arasında Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D, eski İmar Müdürü E.T.T, İmar Müdürlüğü çalışanı Y.N.Ç, eski İmar Müdürlüğü çalışanları Ü.D. ve A.E.S. ile iş insanı M.K. bulunuyor. Daha önce haziran ayında başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Bilirkişi raporları, tanık beyanı ve belediye çalışanı şüphelilerin "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler üzerine imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D, eski İmar Müdürü E.T.T, İmar Müdürlüğünde görevli Y.N.Ç, eski İmar Müdürlüğü çalışanları Ü.D. ve A.E.S. ile iş insanı M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlara ilişkin haziran ayında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 11'i tutuklanmıştı. Turgut'un görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten kazanmıştı.