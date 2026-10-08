Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:54

Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcıları dahil 7 gözaltı

Mersin'de Silifke Belediyesinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcıları dahil 7 gözaltı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:54

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Silifke Belediyesi bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde yapılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği belirlendi.
Belediyede görev yapan bazı yönetici ve personel ile kurum dışındaki bazı kişilerin süreklilik gösteren iş bölümü içerisinde hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcıları dahil 7 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesi'ndeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak haksız menfaat temin edildiği belirlenmesi üzerine aralarında başkan yardımcıları ve eski imar müdürünün de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmada, belediyedeki bazı yönetici ve personelin kurum dışındaki kişilerle organizeli hareket ederek haksız menfaat temin ettiği tespit edildi.
Bilirkişi raporları, tanık beyanları ve etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda hareket edildi.
Gözaltına alınanlar arasında Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D, eski İmar Müdürü E.T.T, İmar Müdürlüğü çalışanı Y.N.Ç, eski İmar Müdürlüğü çalışanları Ü.D. ve A.E.S. ile iş insanı M.K. bulunuyor.
Daha önce haziran ayında başlatılan soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcıları dahil 7 gözaltı

Bilirkişi raporları, tanık beyanı ve belediye çalışanı şüphelilerin "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler üzerine imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D, eski İmar Müdürü E.T.T, İmar Müdürlüğünde görevli Y.N.Ç, eski İmar Müdürlüğü çalışanları Ü.D. ve A.E.S. ile iş insanı M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silifke Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: Başkan yardımcıları dahil 7 gözaltı

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlara ilişkin haziran ayında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 11'i tutuklanmıştı. Turgut'un görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten kazanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aşk- Memnu'nun Nesrin'i Evren Duyal bambaşka birine dönüştü! Verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi
Bakan Şimşek'ten yeni fon açıklaması: 'Durum kontrol altında'
Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi
ETİKETLER
#Ö.s.
#Silifke Belediyesi
#Mustafa Turgut
#Oğuzhan Kökten
#R.d.
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.