Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:39

Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncu Can Yaman, son zamanlarda son haliyle görenleri şakına çevirirken, hayranları tarafından tanınmakta zorlandı. Kariyerinde önemli bir değişikliğe giderek Türkiye’den ayrılan oyuncu İtalya’ya hayatını sürdürürken sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:39

’, ‘İnadına Aşk’ gibi yapımlarla ekran karşısına çıkan , kariyerinde büyük bir çıkış yakalamış daha sonrasında Türkiye’den ayrılarak ’da yaşamaya başlamıştı. İtalya’da da oldukça popüler olan ünlü isim son zamanlardaki görüntüsüyle hayranları tarafından tanınmakta zorlandı. Son hali herkesi şaşkına çevirirken Can Yaman, sosyal medyanın da çok konuştuğu isimler arasında yerini aldı.

CAN YAMAN’I GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI!

Oynadığı ‘Erkenci Kuş’, ‘Bay Yanlış’ gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesi elde eden ünlü oyuncu Can Yaman, Türkiye’deki kariyerini geride bırakarak İtalya’ya yerleşmiş, o dönemlerde çok konuşularak magazin gündeminde yerini almıştı. Başarılı oyuncu İtalya’daki hayranları tarafından yoğun ilgi görürken kariyerine de orada devam etme kararı almıştı.

Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

Uzun süredir yurt dışında yaşamını sürdüren Can Yaman, sadece oynadığı yapımlarla değil sosyal medyadan da yakından takip edilen isimlerden birisi haline geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Can Yaman, yıllardır kendisi ile özdeşleşen tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyordu.

Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

Ancak son zamanlarda Yaman’ın aldığı radikal karar gündem oldu. Uzun saç ve sakal imajında radikal bir değişikliğe giderek yeni bir görüntüye kavuşan Can Yaman, kendisini görenler tarafından tanınmakta zorlandı.

Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

ALIŞILAN GÖRÜNTÜ GİTTİ, SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ünlü oyuncu Can Yaman, uzun saçını ve sakalını keserek hayranlarıyla paylaştı. Uzun zamandır kendisiyle bir bütün haline gelen tarzını radikal bir kararla değişime uğratan Can Yaman, son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

Saç ve sakal imajında yeniliğe giden Yaman, kısacık yaptırdığı saçlarını takipçileriyle paylaştı. Görenler kendisine adeta yorum yağdırdı. ‘Bambaşka biri olmuş’, Tanıyamadım’, ‘Sana ne olmuş?’, ‘Sanki Can Yaman gitmiş yerine başka biri gelmiş gibi’ gibi yorumlar yapıldı.

Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

Kısa süre de gündem de yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Can Yaman, imajıyla akıllara ‘Yeni bir proje mi var?’ sorusunu getirse de ünlü ismin herhangi bir yeni projesi olup olmadığı bilinmiyor. Hayranları tarafından yeni tarzı beğenilse de kimisi eski tarzının ona daha çok yakıştığını ifade eden yorumlarda yapıyor.

Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

İtalya’da çok sayıda projede yer alan Can Yaman, Viola come il mare, El Turco ve gibi yapımlarla izleyicisi karşısına çıktı. Farklı karakterleri oynayan Yaman, oyunculuğu ile de hayranları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Akif Alakurt'tan Can Yaman göndermesi! Takipçisinin sözlerine verdiği cevap olay oldu
Aksiyon rolleri geride kaldı! Can Yaman’ın yeni dizisi Bro’daki tarzı merak uyandırdı!
ETİKETLER
#can yaman
#Sandokan
#İtalya
#erkenci kuş
#Viola Come il Mare
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.