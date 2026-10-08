Can Yaman’ı görenler tanımakta zorlandı! Son hali şaşkına çevirdi

‘Erkenci Kuş’, ‘İnadına Aşk’ gibi yapımlarla ekran karşısına çıkan Can Yaman, kariyerinde büyük bir çıkış yakalamış daha sonrasında Türkiye’den ayrılarak İtalya’da yaşamaya başlamıştı. İtalya’da da oldukça popüler olan ünlü isim son zamanlardaki görüntüsüyle hayranları tarafından tanınmakta zorlandı. Son hali herkesi şaşkına çevirirken Can Yaman, sosyal medyanın da çok konuştuğu isimler arasında yerini aldı.

CAN YAMAN’I GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI!

Oynadığı ‘Erkenci Kuş’, ‘Bay Yanlış’ gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesi elde eden ünlü oyuncu Can Yaman, Türkiye’deki kariyerini geride bırakarak İtalya’ya yerleşmiş, o dönemlerde çok konuşularak magazin gündeminde yerini almıştı. Başarılı oyuncu İtalya’daki hayranları tarafından yoğun ilgi görürken kariyerine de orada devam etme kararı almıştı.

Uzun süredir yurt dışında yaşamını sürdüren Can Yaman, sadece oynadığı yapımlarla değil sosyal medyadan da yakından takip edilen isimlerden birisi haline geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Can Yaman, yıllardır kendisi ile özdeşleşen tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyordu.

Ancak son zamanlarda Yaman’ın aldığı radikal karar gündem oldu. Uzun saç ve sakal imajında radikal bir değişikliğe giderek yeni bir görüntüye kavuşan Can Yaman, kendisini görenler tarafından tanınmakta zorlandı.

ALIŞILAN GÖRÜNTÜ GİTTİ, SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ünlü oyuncu Can Yaman, uzun saçını ve sakalını keserek hayranlarıyla paylaştı. Uzun zamandır kendisiyle bir bütün haline gelen tarzını radikal bir kararla değişime uğratan Can Yaman, son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

Saç ve sakal imajında yeniliğe giden Yaman, kısacık yaptırdığı saçlarını takipçileriyle paylaştı. Görenler kendisine adeta yorum yağdırdı. ‘Bambaşka biri olmuş’, Tanıyamadım’, ‘Sana ne olmuş?’, ‘Sanki Can Yaman gitmiş yerine başka biri gelmiş gibi’ gibi yorumlar yapıldı.

Kısa süre de gündem de yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Can Yaman, imajıyla akıllara ‘Yeni bir proje mi var?’ sorusunu getirse de ünlü ismin herhangi bir yeni projesi olup olmadığı bilinmiyor. Hayranları tarafından yeni tarzı beğenilse de kimisi eski tarzının ona daha çok yakıştığını ifade eden yorumlarda yapıyor.

İtalya’da çok sayıda projede yer alan Can Yaman, Viola come il mare, El Turco ve Sandokan gibi yapımlarla izleyicisi karşısına çıktı. Farklı karakterleri oynayan Yaman, oyunculuğu ile de hayranları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.