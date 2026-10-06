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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:59

Mehmet Akif Alakurt'tan Can Yaman göndermesi! Takipçisinin sözlerine verdiği cevap olay oldu

Yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Mehmet Akif Alakurt, bu kez bir takipçisinin Can Yaman'ı da gündeme getiren mesajına verdiği cevapla dikkat çekti. Kendisine, “Sen en büyük hatayı piyasadan çekilerek yaptın be Alakurt. Yokluğunda Can Yaman falan izlettiler bize ” sözleriyle seslenen takipçisinin paylaşımını yayınlayan oyuncu, üzerine eklediği “Minnoş çocuklar onlar” notuyla gündem oldu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Mehmet Akif Alakurt'tan Can Yaman göndermesi! Takipçisinin sözlerine verdiği cevap olay oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:59

Sıla ve Adanalı dizilerindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Bu kez de bir takipçisinin kendisini Can Yaman ile kıyasladığı mesajı paylaşması ve “Minnoş çocuklar onlar” ifadesini kullanması, sosyal medyada dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

MEHMET AKİF ALAKURT'TAN CAN YAMAN GÖNDERMESİ 

Mehmet Akif Alakurt'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın merkezinde bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesaj yer aldı. @blogyagmuru isimli magazin hesabının aktardığı paylaşımda takipçisi, oyuncunun uzun süredir ekranlarda yer almamasına gönderme yaparak dikkat çeken bir kıyaslamada bulundu. Takipçinin mesajında, “Sen en büyük hatayı piyasadan çekilerek yaptın be Alakurt. Yokluğunda falan izlettiler bize ” ifadeleri yer aldı. Alakurt ise bu sözleri paylaşırken mesajın üzerine kendi değerlendirmesini ekledi. Oyuncunun kullandığı “Minnoş çocuklar onlar” ifadesi, paylaşımın en çok dikkat çeken kısmı oldu.

Mehmet Akif Alakurt'tan Can Yaman göndermesi! Takipçisinin sözlerine verdiği cevap olay oldu

MARAZ ALİ VE BORAN AĞA İLE HAFIZALARA KAZINDI

Mehmet Akif Alakurt, özellikle Sıla ve Adanalı dizilerindeki rolleriyle Türk televizyonunun unutulmayan oyuncuları arasında yer aldı. 2006 yılında ekrana gelen Sıla dizisinde Boran karakteriyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, ardından Adanalı dizisinde Maraz Ali karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Mehmet Akif Alakurt'tan Can Yaman göndermesi! Takipçisinin sözlerine verdiği cevap olay oldu

2008 yılında başlayan Adanalı, Alakurt'un kariyerinde önemli bir yere sahip oldu. Oktay Kaynarca ile aynı projede buluşan oyuncu, Maraz Ali karakteriyle dizinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Aradan yıllar geçmesine rağmen karakter, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Alakurt'un kariyerinde Reis, Fatih ve Emanet gibi yapımlar da bulunuyor. Oyuncu, 2015 yılında ise televizyon kariyerine ara verdi.

Mehmet Akif Alakurt'tan Can Yaman göndermesi! Takipçisinin sözlerine verdiği cevap olay oldu

YILLAR ÖNCE ADANALI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Mehmet Akif Alakurt'un oyunculuk kariyerinden uzaklaşmasının ardından yaptığı bazı açıklamalar da uzun süre konuşuldu. Özellikle Adanalı dizisiyle ilgili yıllar önce yaptığı bir paylaşım dikkat çekmişti. Oyuncu, o dönem diziyi değerlendirdiği açıklamasında “Sizin severek izlediğiniz bu dizi benim oynadığım için pişman olduğum tek iştir” ifadelerini kullanmıştı. Alakurt'un bu sözleri, Maraz Ali karakterini hâlâ büyük bir ilgiyle hatırlayan izleyiciler arasında şaşkınlık uyandırmıştı.

Mehmet Akif Alakurt'tan Can Yaman göndermesi! Takipçisinin sözlerine verdiği cevap olay oldu

EKRANLARA DÖNECEK Mİ?

Uzun süredir oyunculuk yapmayan Mehmet Akif Alakurt'un adı geçtiğimiz aylarda yeni bir dizi iddiasıyla da gündeme gelmişti. Oyuncunun, Oktay Kaynarca'nın yeni projesi olduğu öne sürülen Hamal dizisinin ilerleyen bölümlerinde kadroya dahil olacağı iddia edilmişti.

Mehmet Akif Alakurt'tan Can Yaman göndermesi! Takipçisinin sözlerine verdiği cevap olay oldu

Alakurt ile Kaynarca'nın daha önce Adanalı dizisinde birlikte rol almış olması, bu iddiayı daha da dikkat çekici hale getirmişti. Ancak oyuncunun projeye dahil olacağına ilişkin Alakurt'tan ya da yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmedi.

Mehmet Akif Alakurt'tan Can Yaman göndermesi! Takipçisinin sözlerine verdiği cevap olay oldu

Bu nedenle Mehmet Akif Alakurt'un yeniden kamera karşısına geçip geçmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil. Oyuncunun son olarak Can Yaman'ın da adının geçtiği paylaşımı ise yeniden magazin gündeminin dikkat çeken başlıkları arasına girdi.

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#can yaman
#maraz ali
#mehmet akif alakurt
#Sıla
#Adanalı
#Magazin
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