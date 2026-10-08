Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son haftalarda fon piyasalarında yaşanan gelişmelere değinerek piyasalara güven mesajı verdi. Yürütülen süreçleri değerlendiren Şimşek, "Durum kontrol altında. Yaşanan gelişmeler daha sağlıklı ve derin sermaye piyasalarının oluşturulması sürecine katkı sağlayacak. Şoklara açık bir dünyada gereken adımları atacak politika alanına sahibiz" açıklamasında bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Şimşek'ten yeni fon açıklaması: 'Durum kontrol altında' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirerek durumun kontrol altında olduğunu ve daha sağlıklı sermaye piyasaları oluşturma sürecine katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Şimşek, dezenflasyon mücadelesinin devam ettiğini ve fiyat istikrarından taviz verilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin küresel ölçekte borçluluk oranları açısından avantajlı bir konumda olduğunu, kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 22 seviyesinde bulunduğunu belirtti. 2027 bütçesinde savunma harcamalarının yüzde 229 artırılacağı ve yeşil dönüşüm adımları kapsamında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

DEZENFLASYON MÜCADELESİ SÜRÜYOR: "FİYAT İSTİKRARINDAN TAVİZ YOK"

Küresel zorluklara ve bölgesel çatışmalara dikkat çeken Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin bu yıl savaşın etkisiyle kısmen yavaşladığını ancak mücadeleden vazgeçmediklerini belirtti. Orta Vadeli Program'ın (OVP) birincil hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu hatırlatan Şimşek, mali disiplinin sağlandığını ve bu disiplinin korunacağını vurgulayarak Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN BORÇLULUK AVANTAJI VE MALİ ALAN

Küresel ölçekte borçluluk oranlarının yüksekliğine işaret eden Şimşek, Türkiye'nin bu açıdan avantajlı konumda olduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin ortalama borçluluk oranının yaklaşık yüzde 230 seviyesinde bulunduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 90 civarında seyrettiğini aktaran Şimşek, kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 22 seviyesinde olduğunu ve bunun Türkiye'ye ciddi bir mali hareket alanı kazandırdığını dile getirdi.

SAVUNMA VE YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI HIZ KAZANIYOR

Bölgesel risklere karşı caydırıcılığın artırıldığını ifade eden Şimşek, TBMM'ye sunulacak 2027 bütçesinde savunma harcamalarının yüzde 229 artırılacağını bildirdi. Enerji arz güvenliği ve yeşil dönüşüm adımlarına da değinen Bakan Şimşek, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60'a yaklaştığını ve elektrifikasyon oranının yüzde 23'ten yüzde 35'e çıkarılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.