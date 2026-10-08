Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen Ulusal Adalet Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasına Zirve’ye davet edilen Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim’in İsrail makamlarınca engellendiğini açıklayarak başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan tabloya sert tepki gösterdi.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten zirvede İsrail’e tepki: "Filistin halkının adalet talebine en güçlü şekilde sahip çıkacağız" Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ulusal Adalet Zirvesi'nde konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuşma yaptı. Konuşma İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Zirvenin adı Ulusal Adalet Zirvesi'ydi.

"FİLİSTİN ADALET BAKANI’NIN ENGELLENMESİ KAYGI VERİCİ"

Filistin Adalet Bakanı’nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesi son derece kaygı verici olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Bu durum, Filistin halkının karşı karşıya kaldığı baskıların bir başka çarpıcı örneğidir. Filistin Adalet Bakanı’nın yokluğunda, burada bulunan tüm adalet bakanları olarak Filistin halkının adalet talebine en güçlü şekilde sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

"HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ OLANLAR BM’DE KONUŞABİLİYOR"

Uluslararası sistemin inandırıcılığını sorgulayan Bakan Gürlek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a ABD tarafından vize verilmemesini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’na hitap edebilmesini eleştirdi:

"BM’de Filistin halkının en üst düzey temsilcisinin fiziken yer alamaması, uluslararası sistemin adalet ve eşitlik iddiasını tartışmaya açmaktadır. Hakkında savaş suçları kapsamınca tutuklama emri çıkarılmış olanların ise aynı platformda hitap edebilmesi son derece düşündürücüdür. Uluslararası hukukun inandırıcılığı bakımından bu tablo üzerinde hepimizin düşünmesi gerekir."

"SAVAŞ SANAYİİ YERİNE İNSANLIĞA YATIRIM YAPILSA DÜNYA CENNET OLURDU"

Dünyadaki gelir adaletsizliği ve silahlanma yarışına dikkat çeken Gürlek, "Başta küresel güçler olmak üzere devletler, silah sanayilerine harcadıkları paraların yarısını insanlığın kalkınması ve barış için harcasalar, dünya cennetten farksız olurdu. Petrolün ve stratejik kaynakların savaş gerekçesi yapıldığı bir düzen yerine, insan onurunu ve yaşama hakkını esas alan bir düzen inşa etmek zorundayız. Hukukun üstünlüğü, güçlü olanın hukukunun üstünlüğü anlamına gelmemelidir" dedi.

"YAPAY ZEKÂ AVUKATIN YERİNİ ALAMAZ"

Teknolojik dönüşümün yargı ve hukuk sistemleri üzerindeki etkilerine de değinen Adalet Bakanı Gürlek, yapay zekânın insan haklarını ve insan onurunu zayıflatmaması gerektiğinin altını çizdi. Gürlek, "Yapay zekâ, yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık mesleğinin alternatifi olarak görülmemelidir. Teknoloji hukukçunun yerini almamalı; adalet kapasitesini güçlendirmelidir. Merkezine insanı yerleştirmeyen hiçbir teknolojik gelişme kalıcı bir adalet üretemez" değerlendirmesinde bulundu.

"ADALET PASAPORTSUZ DOLAŞABİLMELİ"

Sınır aşan siber suçlar, terör, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadelede küresel iş birliğinin şart olduğunu vurgulayan Gürlek, "Bizim anlayışımıza göre adalet gerektiğinde pasaportsuz dolaşabilmelidir. Siber suçların sınır aşan niteliği, devletler arasında daha güçlü bir adli iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Suçluların sınırlar arasındaki boşluklardan yararlanmasına izin veremeyiz" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL ULUSLARARASI TAHKİMİN MERKEZİ OLACAK"

İstanbul’un tarih boyunca farklı hukuk ve ticaret geleneklerinin buluşma noktası olduğunu belirten Bakan Gürlek, şehrin uluslararası tahkim alanında küresel bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu ve Türkiye'nin uluslararası hukukun evrensel değerlerini her platformda savunmaya devam edeceğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.