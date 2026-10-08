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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:37

F-35 satışında son durum ne? ABD'li Bakan Rubio'dan Türkiye-Yunanistan gerilimi için mesaj: İzin vermeyiz!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunan basınına verdiği röportajla dikkat çekti. Bakan Rubio, Yunanistan ile Türkiye'nin arasında Ege ya da Kıbrıs kaynaklı sorun çıkmasına izin vermeyeceklerini, ABD'nin Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştıklarını söyledi. Rubio, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına dair de açıklamalarda bulundu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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F-35 satışında son durum ne? ABD'li Bakan Rubio'dan Türkiye-Yunanistan gerilimi için mesaj: İzin vermeyiz!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:37

Dışişleri Bakanı , ziyareti sırasında Kathimerini gazetesine röportaj verdi. Uluslararası gündeme dair konuşan ABD'li Bakan Rubio, Yunanistan ile 'nin arasında sorun çıkmasının kimseye faydası olmadığını, böyle bir durumu ABD'nin önleyeceğini söyledi. 

F-35 satışında son durum ne? ABD'li Bakan Rubio'dan Türkiye-Yunanistan gerilimi için mesaj: İzin vermeyiz!

''TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA SORUNA İZİN VERMEYİZ''

Rubio, Ege'de veya Kıbrıs'ta sorun çıkması halinde ABD'nin müdahale edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Benim için böyle bir şeyin yaşanması akılalmaz bir durum olurdu. Bu iki ülke, NATO müttefiki ve NATO ortağı. Bu, mümkün değil. Hiç kimse için iyi olmazdı. Ne Yunanistan ne Türkiye için. ABD için de iyi olmaz. Dolayısıyla bunu düşünmektense bunun yaşanmasına bizim asla izin vermeyeceğimiz bir şey olduğunu söylerdim. (Böyle bir şeyin) Gerçekleşeceğine inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

F-35 satışında son durum ne? ABD'li Bakan Rubio'dan Türkiye-Yunanistan gerilimi için mesaj: İzin vermeyiz!

''TÜRKİYE'YE F-35 SATIŞI İÇİN ÇEŞİTLİ SEÇENEKLER VAR''

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye'ye savaş uçağı satışına ilişkin soruyu cevaplandırırken bu konuya bakışlarını şöyle anlattı:

"Madde 1: Türkiye, NATO üyesidir. Madde 2: Başkan (Trump), mümkünse onlara bunu sağlamak istediğini belirtti. Zaten bir kısmının parasını ödediler. Açık ki bu uçaklar teslim edilmeden yıllar yıllar uzakta ama zaten ödemesi yapılan iki tane (hazır) var fakat ABD Kongresinden geçmiş bir yasa da var. Ayrıca Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın da çok katı şartlar getiren bir hükmü var, bu nedenle bu şartlar yerine getirilene kadar açıkçası bu satış gerçekleşemez. Bu durum, Türk tarafına da iletildi. Bunun farkındalar, sanırım bunun için çözüm arıyorlar. Konu, S-400 sistemiyle ilgili. Dolayısıyla şu an itibarıyla bu sorun çözülmedi ve yasal olarak bu sorun çözülene kadar bu teslimatı gerçekleştiremeyiz. Belki çözülecektir, çeşitli seçenekler var ancak şu an itibarıyla çözülmüş değil."

F-35 satışında son durum ne? ABD'li Bakan Rubio'dan Türkiye-Yunanistan gerilimi için mesaj: İzin vermeyiz!

''TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA BERABER ÇALIŞIYORUZ''

Rubio, ABD'nin NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkati çekti. Geçmişte Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Rubio, "Geçmişte yatırım yaptığımız bir ilişki. Belki bu yatırım, bu görüşmelerde bize yardımcı olur. Böylesi konularda açıklama yapmak isterseniz yaparsınız ama bir çözüm elde etmek isterseniz en iyisi direkt özel görüşmeler sınırlarında yapmak." ifadelerini kullandı.

F-35 satışında son durum ne? ABD'li Bakan Rubio'dan Türkiye-Yunanistan gerilimi için mesaj: İzin vermeyiz!

YUNANİSTAN İLE GKRY VE İSRAİL'İN ELEKTRİK HATTI PROJESİ

Son dönemde dünyada enerji çeşitliliğinin öneminin daha çok ortaya çıktığına işaret eden Rubio, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasındaki elektrik hattı projesine (GSI) ilişkin şunları kaydetti:

"Bazı potansiyel engellerin ve önümüzde duran bazı sorunların olduğunun farkındayız. Bu konunun bizim için neden bu kadar önemli olduğunu tüm taraflara hatırlatmak amacıyla diplomatik çabalarımızı kullanmaya niyetliyiz. Ayrıca çözüm yolları bulunmasını umuyorum. (Dün) Basın toplantısında da belirttiğim gibi, bu meselelerin bazılarının medya veya resmi açıklamalar aracılığıyla yapılması en iyi yol değil. En iyisi gizlilik ve sükunet içinde diplomatik çerçevede yapılması. Bu, önemli zira birden fazla ülkeden gelen yükümlülükleri önceliklendirmemiz gerekiyor."

F-35 satışında son durum ne? ABD'li Bakan Rubio'dan Türkiye-Yunanistan gerilimi için mesaj: İzin vermeyiz!

İsrail ile Yunanistan arasındaki işbirliğini bölgede "olumlu" bir gelişme olarak yorumlayan Rubio, asıl meselenin ise Orta Doğu'da İsrail ile iyi ilişkileri bulunmayan ülkelerle iyi ilişkiler kurabilmek olduğu yorumunu yaptı.

''İRAN'DA BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE FİNALİ GÖRECEĞİZ''

İran’ın nükleer silah sahibi olmasının ABD için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, "Başkan Donald Trump, asla böyle bir şeye izin vermezdi, bu nedenle onların füze programını yok etti. Bu nedenle insansız hava aracı (İHA) yapma programlarının peşinden gidiyor. Bu nedenle onların donanmasını ve hava gücünü yok etti." ifadelerini kullandı.

Rubio, İran’ın petrolü Orta Doğu'dan çıkaramaması nedeniyle ekonomik baskı altında olduğunu ve bu baskının gelecek haftalarda daha da büyüyebileceğini belirterek, "Birkaç hafta içinde finali göreceğiz. Modern İran tarihinin en yıkıcı ekonomik felaketiyle karşı karşıya kalacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

F-35 satışında son durum ne? ABD'li Bakan Rubio'dan Türkiye-Yunanistan gerilimi için mesaj: İzin vermeyiz!

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ukrayna meselesinde de ABD'nin yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğunun altını çizen Rubio, "Tansiyonun yükselmesinden endişe ederek (gelişmeleri) izliyoruz. Daha yeni Karadeniz'de bazı gemiler koordineli bir İHA saldırısına uğradı. Komşu ülkede kontrolden çıkabilecek bir sabotaj operasyonundan endişe ediyoruz." ifadelerini kullandı.

F-35 satışında son durum ne? ABD'li Bakan Rubio'dan Türkiye-Yunanistan gerilimi için mesaj: İzin vermeyiz!

YUNANİSTAN'A SİLAH SATIŞI

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yunanistan'ın F-35 savaş uçakları için edinmek istediği silah sistemlerine yönelik henüz resmi yanıt verilmediğini, konunun değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.

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ETİKETLER
#yunanistan
#Türkiye
#ABD
#f-35
#abd dışişleri bakanlığı
#Marco Rubio
#Dünya
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