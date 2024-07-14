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Silivri'de çıkan yangın geniş alana yayıldı! Anadolu yakasından da ekipler sevk edildi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 16:21

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın için söndürme çalışmaları başlatıldı. Geniş alana yayılan yangın için Anadolu yakasından da takviye ekipler sevk edildi.

Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri'de çıkan yangın geniş alana yayıldı! Anadolu yakasından da ekipler sevk edildi - 1. Resim

Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki vatandaşları da tehdit etti. Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken yangından kaçmaya çalışan vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan ve geniş alana yayılan yangına müdahale devam ediyor.

Silivri'de çıkan yangın geniş alana yayıldı! Anadolu yakasından da ekipler sevk edildi - 2. Resim

Alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı.

İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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