Silivri'de çıkan yangın geniş alana yayıldı! Anadolu yakasından da ekipler sevk edildi

14 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 16:21

Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor

Bulgaristan - Türkiye sınırında çıkan yangının Türkiye'ye ilerlememesi için mücadele devam ediyor

Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki vatandaşları da tehdit etti. Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken yangından kaçmaya çalışan vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan ve geniş alana yayılan yangına müdahale devam ediyor.

Alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı.

İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.