Silivri'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurdun birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Son olarak İstanbul Silivri'de bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Ekipler alevleri söndürmek için bölgeye sevk edildi.