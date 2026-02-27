İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapımı süren büyük duruşma salonu inşaatının görüntüleri ilk kez TGRT Haber ekranlarında kamuoyuyla paylaşıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne yapılan büyük duruşma salonu ilk kez görüntülendi İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, büyük duruşma salonu inşaatının ilk görüntüleri TGRT Haber'de paylaşıldı. İnşaatı süren büyük duruşma salonu, uyuşturucu çetelerinin artması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları gibi nedenlerle yapılma kararı alındı. Salonun tamamlanmasıyla sanıkların nakli, dışarıdan görülmeyecek şekilde özel bir tünel sistemiyle gerçekleştirilecek. Yaklaşık 5 aydır süren inşaatın mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor ve Avrupa'ya örnek olacağı belirtiliyor. Salon, 2 bin 295 kişilik kapasitesiyle organize suç örgütü davaları için önemli bir yargılama merkezi olacak. Duruşma salonunda basın, hakimler, savcılar ve avukatlar için ayrı odalar bulunacak.

Silivri'de cezaevi kampüsü içinde yaklaşık 5 aydır süren inşaatı yerinde gidip gören TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar, izlenimlerini Pınar Işık Ardor'un sunduğu Bu Akşam programında anlattı.

TÜNEL SİSTEMİYLE SANIKLARIN NAKLİ GÖRÜLEMEYECEK

Duruşma salonunun mayıs ayında tamamlanacağını belirten Bayar salonun dış kısmından içeriye bir tünel sisteminin kullanılacağını aktararak böylece sanıkların naklinin görülemeyeceğini söyledi.

Salonun yapımının tamamlanmasıyla Avrupa'ya da örnek bir merkezin olacağını vurgulayan Bayar, salonu kapsayan alanın toplam 3 bin 240 metrekare olduğu bilgisini vererek projede özel alanların ve güvenlikli bölümlerin de bulunacağını belirtti.

Bayar'ın verdiği bilgiler arasında salonun yapılma kararıyla ilgili detayda yer aldı. Buna göre sayıları korkunç boyutlara ulaşan uyuşturucu çetelerinin varlığı, görevden alınan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da baş şüpheli olduğu belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının Silivri'ye yeni bir duruşma salonu yapılma kararının alınmasını zorunlu hale getirdi.

"İMAMOĞLU'NUN 9 MART'TAKİ DAVASINA YETİŞMEYECEK"

Bayar'ın yapım çalışmaları süren duruşma salonuyla ilgili anlatımından öne çıkanlar şöyle:

"9 Mart'taki Ekrem İmamoğlu'nun da yargılanacağı o İBB yolsuzluk davasına bu salon yetişmeyecek.

Son dönemde duruşma salonlarında kolluk gücü olarak Çevik Kuvvet ekipleri de yer alıyor. Basın için ayrı bir oda, oradaki hakim için, üye hakimleri için, iddia makamı için ayrı bir oda ve avukatların çalışmalarını sürdürebilmesi için ayrı bir oda olacak.

En çok dikkatimi çeken benim nakiller oldu. Şimdi sanık sanık nakillerinde yollar bazen trafiğe kapatılıyor. Herhangi bir sivil aracın girişine izin verilmiyor o trafiğe. Durum böyle olunca o sanığı görmek isteyen yakınları olabiliyor. Onları destekleyen kişiler de olabiliyor. Bu sanıklar bu salona gelirken tünelden getirilecekler. Özel bir tünel yapılacak.

"SANIK TÜNELDEN DURUŞMA SALONUNA GEÇECEK"

Sanık bu yapının dış kısım dış kısımındaki kapıya kadar gelecek. Oradan araç, nakil aracı tünele girecek. Tünelde jandarma ekipleriyle beraber geldikten sonra tünelden duruşma salonuna geçecek.

"HUKUKİ OLARAK ÖVÜNÜLECEK BİR NOKTA DEĞİL AMA..."

Çok büyük bir duruşma salonu yapılıyor. Bu aslında hukuki olarak övülecek bir nokta değil ama modern yargılamanın merkezi olacak. Dünyada bir örnek gösterilebilecek bir nokta olacak.

2 bin 295 kişilik duruşma salonunda sanıklar, birbirlerinin haklarında söylenebilecek her sözü duyabilecekler. Yani savunma makamı için de çok sağlıklı olması bekleniyor. Savunma makamının da rahatlıkla hem kendini ifade edebilmesi hem sanıkların ifade alınırken kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri, birbirlerini duyabilmeleri açısından.

"SALON 2 BİN 295 KİŞİLİK OLACAK"

Şu an en büyük duruşma salonundaki sayı 753. Yani 2 bin 295 kişi aynı anda bir duruşmada yer alabilecek organize suç örgütü davaları için çok önemli bir yargılama merkezi olacak.

Hemen tahsis edildi ve burada TOKİ çalışmalarına başladı. Mayıs ayında hizmete girmiş olacak. İlk duruşmada artık mayıs ayında hangi dosyaya denk gelirse organize suç örgütü dosyalarından o dosyanın ilk mahkemesi burada görülmüş olacak.

"CASPERLAR DALTONLAR DA YARGILANACAK"

Sadece İBB davaları değil. Mesela Casperlar, Daltonlar, Barış Boyunlar. Onların da burada davalarının görülmesi bekleniyor.

Burada 500 sanıklı dosyalara kadar ev sahipliği yapılabilecek. Eskiden 50-60 kişi sanık olunca çok deniyordu. Şimdi artık 400'den 500'den bahsediyoruz.

"HER GÜN YENİ BİR SORUŞTURMAYLA GÜNE BAŞLIYORUZ"

Keşke çok sanıklı dosyalar olmasaydı ama işte maalesef artık suç örgütlerinin de önüne geçilmesi için her gün yeni bir soruşturmayla güne başlıyoruz. Yeni nesil suç örgütleri çıktı.

'Suça sürüklenen çocuk' kavramını son bir ayda kullandığım kadar geçmişimdeki 10 yılda kullanmamışımdır. Hal böyle olunca işte böyle fiziki bir ortam gerekti."