Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne yeni duruşma salonu yapılıyor: Türkiye'nin en büyüğü olacak

Silivri Cezaevi olarak bilinen Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'yle ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun inşa edileceği cezaeviyle ilgili detaylar TGRT Haber'in Taksim Medyanı programında açıklandı.

"555 SANIK AYNI ANDA YARGILANABİLECEK"

Programa görüntülü bağlanan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Delice, duruşma salonunun tamamlanması için çalışmaların ara verilmeden devam ettiğini belirterek "Nisan ayı gibi bitmesi bekleniyor. Bittiğinde 555 sanık aynı anda yargılanabilecek. 1200’ün üzerinde avukat alanı ve 400’ün üzerinde seyirci kapasitesi olacak" dedi.

İnşa edilen duruşma salonunun 11 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olduğunu belirten Muhabir Delice "3 bin metrekarenin üstünde yekpare bir duruşma salonu olacak" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Cezaevi yerleşkesi içinde yer alacak duruşma salonunun güvenliği için 500'ün üzerinde jandarma personelinin görev alacağını vurgulayan Delice, salonun içerisinde hakim odaları ve yemekhane bulunacağını da belirtti.

TÜNEL SİSTEMİ KULLANILACAK

Yeni duruşma salonunun yapımı sırasında 'tünel sistemi' kullanılacağının bilgisini de paylaşan Delice "Bu sistem Silivri'deki tutuklu sanıkları dışarı ile herhangi bir şekilde temas etmeden tek seferde içeri alabilecek. Tutuklular tünel vasıtası ile mahkeme salonuna götürülecek." dedi.