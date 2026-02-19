Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne yeni duruşma salonu yapılıyor: Türkiye'nin en büyüğü olacak

İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne yeni duruşma salonu inşa ediliyor. Türkiye'nin en büyüğü olacak duruşma salonuyla ilgili bilgiler TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında ortaya paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 23:50

olarak bilinen Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'yle ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun inşa edileceği cezaeviyle ilgili detaylar TGRT Haber'in Taksim Medyanı programında açıklandı.

"555 SANIK AYNI ANDA YARGILANABİLECEK"

Programa görüntülü bağlanan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Delice, duruşma salonunun tamamlanması için çalışmaların ara verilmeden devam ettiğini belirterek "Nisan ayı gibi bitmesi bekleniyor. Bittiğinde 555 sanık aynı anda yargılanabilecek. 1200’ün üzerinde avukat alanı ve 400’ün üzerinde seyirci kapasitesi olacak" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne yeni duruşma salonu yapılıyor: Türkiye'nin en büyüğü olacak

İnşa edilen duruşma salonunun 11 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olduğunu belirten Muhabir Delice "3 bin metrekarenin üstünde yekpare bir duruşma salonu olacak" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Cezaevi yerleşkesi içinde yer alacak duruşma salonunun güvenliği için 500'ün üzerinde jandarma personelinin görev alacağını vurgulayan Delice, salonun içerisinde hakim odaları ve yemekhane bulunacağını da belirtti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne yeni duruşma salonu yapılıyor: Türkiye'nin en büyüğü olacak

TÜNEL SİSTEMİ KULLANILACAK

Yeni duruşma salonunun yapımı sırasında 'tünel sistemi' kullanılacağının bilgisini de paylaşan Delice "Bu sistem Silivri'deki tutuklu sanıkları dışarı ile herhangi bir şekilde temas etmeden tek seferde içeri alabilecek. Tutuklular tünel vasıtası ile mahkeme salonuna götürülecek." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Silivri Cezaevi'nde kantinler kapalı iddiası! DMM'den yalanlama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İletişim Başkanlığı’ndan Somali açıklaması: "İddialar açık bir dezenformasyon"
ETİKETLER
#Silivri Cezaevi
#güvenlik
#Duruşma Salonu
#Marmara Ceza İnfaz Kurumları
#Tünel Sistemi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.