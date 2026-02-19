Menü Kapat
İletişim Başkanlığı’ndan Somali açıklaması: "İddialar açık bir dezenformasyon"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Somali'deki enerji faaliyetleri üzerinden yürütülen "tek taraflı kazanç" iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, petrol aramalarının Somali halkının menfaatine dayalı bir iş birliği olduğu vurgulandı.

İletişim Başkanlığı’ndan Somali açıklaması:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Türkiye'yi Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

"KARA PROPAGANDA"

DMM'nin sosyal medyadaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddialar açık bir dezenformasyon olup Türkiye-Somali arasındaki karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtmadır.

TPAO ile Somali Petrol Otoritesi arasında imzalanan anlaşma, doğal kaynakların Somali halkına ait olduğunu açıkça hükme bağlamaktadır. Türkiye-Somali ilişkileri iki egemen, dost ve kardeş ülke arasında karşılıklı işbirliğiyle devam etmektedir. Her geçen gün birçok alanda güçlenmekte olan bu dayanışmayı hedef alan kara propaganda niteliğindeki dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

