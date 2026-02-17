Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Kayıp yabancı nüfus iddiası! DMM'den jet yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TÜİK ile Göç İdaresi Başkanlığı verileri arasında “kayıp yabancı nüfus bulunduğu” ve çok sayıda kişinin kayıt dışı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kayıp yabancı nüfus iddiası! DMM'den jet yalanlama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 17:26

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında ile Başkanlığı verileri arasında “kayıp yabancı nüfus bulunduğu” ve çok sayıda kişinin kayıt dışı olduğu yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bahsi geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren DMM, aradaki sayısal farkın herhangi bir “kayıp nüfus” durumundan değil; veri kapsamı ve istatistik üretim yöntemlerindeki farklılıktan kaynaklandığını bildirdi. İddia edildiği gibi bir kayıp nüfus söz konusu olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) dayalı olarak yayımladığı istatistikler, yasal olarak ikamet eden yabancı uyruklu kişileri kapsamaktadır. Bu kapsamda ikamet izni ve çalışma izni ülkemizde bulunan yabancılara ek olarak; uluslararası koruma altında bulunan yabancılar ile izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkıp ülkede ikamet eden kişiler de değerlendirilmektedir. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan istatistikler ise sadece ikamet izni sahibi yabancılara aittir.

"YANILTICI PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Bu nedenle söz konusu karşılaştırmada kullanılan veriler, kapsam ve uygulama yöntemi açısından farklılık göstermektedir. Resmi verilerin üretim sürecinde var olan kapsam ve yöntem farkları dikkate alınmaksızın oluşturulan gerçek dışı ve yanıltıcı paylaşımlara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2023751820527436141

