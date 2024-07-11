Şimşekten korkan genç kız hayatını kaybetti!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:43
Batman'da şimşekten korkan 24 yaşındaki Büşra Ceren, fenalaşarak hayatını kaybetti.
Batman'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyu devam eden yağmuru izlemek için ailesiyle balkona çıkan 24 yaşındaki Büşra Ceren, çakan şimşekten korktu.
KURTARILAMADI
Korkudan fenalaşan genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Ceren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı