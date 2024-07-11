Şimşekten korkan genç kız hayatını kaybetti!

11 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:43

Beylikdüzü'nde dehşet! Genç kadın kardeşi tarafından katledildi: Ailesini defalarca kez uyardı iddiası

Beylikdüzü'nde dehşet! Genç kadın kardeşi tarafından katledildi: Ailesini defalarca kez uyardı iddiası

Botanik bahçesi değil apartman avlusu! Görenler gözlerine inanamıyor

Botanik bahçesi değil apartman avlusu! Görenler gözlerine inanamıyor

Batman'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyu devam eden yağmuru izlemek için ailesiyle balkona çıkan 24 yaşındaki Büşra Ceren, çakan şimşekten korktu.

KURTARILAMADI

Korkudan fenalaşan genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Ceren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.